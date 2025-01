Ecoforum Lazio di Legambiente: focus a Cassino sui dati delle province di Frosinone al 63,4% di raccolta differenziata e di Latina al 63,7%

A Cassino si è svolto l’appuntamento provinciale per le province di Frosinone e Latina dell’Ecoforum del Lazio di Legambiente.

L’associazione ha premiato 59 Comuni Ricicloni che hanno superato il 65% di raccolta differenziata delle 2 province e dove si sono raggiunti complessivamente il 63,4% di RD a Frosinone e 63,7% di RD a Latina.

All’appuntamento, ospitato dal comune di Cassino hanno partecipato tra gli altri Enzo Salera e Pierluigi Pontone sindaco e assessore all’ambiente di Cassino, Maria Concetta Dragonetto Responsabile area rapporti con il territorio CONAI, Pietro Zanini Operation & Maintenance Director Cartiera di Guarcino, Marcello De Rosa Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, insieme ai tanti amministratori presenti e a Anna Giannetti presidente Legambiente “Pisco Montano” di Terracina, Dino Zonfrillo presidente del circolo Legambiente “Sud-Pontino” di Minturno, Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio e Viola Centi responsabile giovani regionale dell’associazione.

“In questo appuntamento locale dell’Ecoforum continua il nostro impegno al fianco delle amministrazioni virtuose nella gestione del ciclo dei rifiuti – dichiara Maria Domenica Boiano direttrice di Legambiente Lazio -. A tutti loro va il nostro sostegno e un premio per quanto nei territori, si è riuscito positivamente a costruire, con numeri importanti che tornano a dimostrare quanto sia possibile generare, con il porta a porta, l’educazione ambientale rivolta alla cittadinanza e le sane abitudini”.

I premiati che si sono aggiunti ai Comuni Rifiuti Free ai quali il conferimento di merito era già arrivato lo scorso dicembre nel forum regionale, sono stati (in ordine di maggior percentuale di RD):

In Provincia di Frosinone:

Coreno Ausonio

Patrica

Giuliano di Roma

Vico nel Lazio

Castelliri

Acuto

Ceprano

Colle San Magno

Piglio

Alatri

Paliano

Torrice

Ausonia

Isola del Liri

San Giorgio a Liri

Arpino

Serrone

Amaseno

Atina

Castro dei Volsci

Collepardo

Fumone

Ripi

Rocca d’Arce

Campoli Appennino

Supino

Monte San Giovanni Campano

Ferentino

In provincia di Latina:

Fondi

Norma

San Felice Circeo

Prossedi

Itri

Maenza

Sabaudia

Sperlonga

Castelforte

Sermoneta

Terracina

Santi Cosma e Damiano

Campodimele

Bassiano

Cori

Roccagorga

Lenola

Gaeta

Formia

Minturno

Rocca Massima

Il IX Ecoforum del Lazio proseguirà il 12 febbraio a Rieti e il 20 febbraio a Roma. Main Partner di Legambiente è il CONAI e i partner sono DNA Ambiente, EY Foundation e Cartiera di Guarcino.

