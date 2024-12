Ecoitaliasolidale chiede al Sindaco azioni immediate e decise per vietare i botti

In un anno così significativo come quello del Giubileo, Ecoitaliasolidale rinnova con urgenza il suo appello al Sindaco Roberto Gualtieri affinché adotti tempestivamente un’ordinanza che vieti l’uso dei botti di Capodanno. Gli errori del passato, con ordinanze emesse troppo tardi, devono essere evitati. Ogni anno, infatti, i provvedimenti last-minute si rivelano inefficaci, con danni a persone, animali e ambiente.

DIVIETI EFFICACI SOLO SE ANTICIPATI

L’ordinanza n. 145 del 2023, firmata lo scorso anno a ridosso delle festività, ha avuto scarsi effetti. Chi acquista i botti lo fa con settimane di anticipo, e i divieti emessi troppo tardi non impediscono l’utilizzo dei fuochi d’artificio. È cruciale che quest’anno il Sindaco Gualtieri agisca in tempo..

ANIMALI IN PERICOLO: UNA TRAGEDIA CHE NON DEVE PIÙ ACCADERE

Ogni anno, oltre 5.000 animali muoiono in Italia a causa dei botti, di cui circa l’80% sono animali selvatici. Le immagini di uccelli morti a Roma durante il Capodanno 2021 sono un triste simbolo di questa emergenza. I botti causano terrore e disorientamento, con animali che si schiantano contro edifici e lampioni, mentre per molti animali domestici l’udito sensibile amplifica lo stress e può portare alla morte.

IMPATTO DEVASTANTE SU SALUTE E AMBIENTE

I botti non sono solo un pericolo per gli animali, ma anche per l’ambiente e la salute pubblica. Ogni Capodanno si verifica un aumento drammatico delle polveri sottili (PM10), aggravando le condizioni di chi soffre di malattie respiratorie, in particolare anziani e bambini. Inoltre, i fuochi d’artificio rilasciano sostanze tossiche come stronzio, bario e piombo, contaminando l’ambiente e danneggiando la salute di tutti. Secondo uno studio CEWEP, a Napoli i botti di una sola notte producono una quantità di diossine pari a quella emessa da 120 inceneritori in un anno.

“ANCHE LO SPUMANTE FA IL BOTTO”

Con la campagna “Anche lo spumante fa il botto”, Ecoitaliasolidale invita tutti i cittadini a celebrare il Capodanno in modo sicuro e rispettoso, scegliendo il brindisi con lo spumante invece dei fuochi d’artificio. I botti illegali, oltre a essere una grave minaccia per la sicurezza, sono una violazione della legge.

AZIONI IMMEDIATE DI SICUREZZA E RISPETTO

“Nel Giubileo, un anno di riflessione e speranza, non possiamo più tollerare la sofferenza di animali, persone e ambiente causata dai botti. Chiediamo al Sindaco Gualtieri di prendere azioni immediate e decisive, firmando un’ordinanza che vieti i botti, rispondendo alle richieste di associazioni animaliste, ambientaliste e dei cittadini preoccupati per la salute e la sicurezza pubblica”, dichiarano Piergiorgio Benvenuti, Presidente Nazionale di Ecoitaliasolidale, e Cinzia Caruso, Responsabile Dipartimento Salute e Sicurezza Animale.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.