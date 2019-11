“Economia come”, il festival all’Auditorium

Si tiene all’Auditorium dall’8 al 10 novembre la terza edizione di Economia come. L’impresa di crescere, la tre giorni sui grandi temi economici prodotta dalla fondazione Musica per Roma e dalla Camera di Commercio di Roma, con Poste Italiane e la consulenza editoriale di Laterza Agorà. E quest’anno con la collaborazione di Regione Lazio, Unioncamere e LUISS.

21 appuntamenti, con relatori al top: il Nobel per l’economia Joseph E. Stiglitz (che interviene il primo giorno), Saskia Sassen (Columbia University, London School of Economics), Branko Milanovic solo per citarne alcuni. Molto si parla della situazione italiana, non poco delle dicerie e delle fake in tema economico (Carlo Cottarelli che presenta il suo libro Pachidermi e pappagalli. Tutte le bufale sull’economia a cui continuiamo a credere), molto anche del futuro che ci attende e dell’era dell’automazione (Daniel Susskind che interviene su Il futuro del lavoro nell’era dei robot).

Un appuntamento da non perdere, dunque, sia per gli addetti ai lavori che per chiunque voglia ascoltare voci di primo piano su temi di primissimo rilievo. Con l’auspicio – formulato da Aurelio Regina, presidente di Musica per Roma – che il pubblico superi le oltre 15mila presenze registrate nelle prime due edizioni.

Tutto su Economia come (programma e info) nella scheda sul portale dell’Auditorium .