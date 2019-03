Eletta la nuova Segreteria confederale CGIL Rieti Roma est e Valle dell’Aniene

Il 29 marzo 2019 si è riunita l’Assemblea Generale della Camera del Lavoro CGIL di Rieti Roma Est Valle dell’Aniene per eleggere la nuova Segreteria confederale della struttura, dopo l’uscita di Silvia Asoli, entrata a far parte dell’apparato politico della Filctem Cgil nazionale, e di Walter Filippi, eletto nella Segreteria dello Spi Cgil del comprensorio.

L’Assemblea, su proposta dei Segretari Generali della Cgil di Roma e del Lazio e della Cgil di Rieti Roma Est Valle dell’Aniene, Michele Azzola e Luigi Cocumazzo, ha eletto come componenti della Segreteria confederale Barbara Di Tomassi e Stefano Rinaldi.

La Segreteria è stata eletta con il 95,2% dei consensi, infatti, si sono espressi a favore 79 componenti l’Assemblea e ci sono stati 4 contrari. Ha partecipato ai lavori anche il Segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio, Michele Azzola.

Barbara Di Tomassi, iscritta Cgil dal 1993, diventa subito delegata della ristorazione collettiva, dal 1999 è Responsabile salute e sicurezza della Filcams Cgil di Pomezia, entra nella Segreteria della Filcams di Pomezia nel 2002 e, nel 2006, viene eletta nella Segreteria della Filcams di Roma Centro. Diventa Funzionaria del dipartimento servizi della Filcams di Roma e del Lazio nel 2010 e, nel 2017, viene eletta Segretaria Generale della Filcams di Rieti Roma Est Valle dell’Aniene.

Stefano Rinaldi, iscritto Cgil dal 1990, diventa prima Coordinatore del comitato degli iscritti di Atac Portonaccio nel 2000, poi viene eletto RSU. Nel 2004 entra nella Segreteria della Filt Roma Est dove si occupa di organizzazione e trasporto pubblico locale e, nel 2012 viene eletto Segretario generale della struttura. Successivamente all’accorpamento con la Filt di Rieti viene eletto Segretario Generale della Filt Cgil di Rieti Roma Est Valle dell’Aniene.

La Camera del Lavoro CGIL di Rieti Roma Est Valle dell’Aniene ha sede in Via Padre Lino da Parma 13 Roma.