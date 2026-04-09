Salute e Benessere. Open Day al Centro Culturale Lepetit

Sabato 18 aprile – Ore 16:00-16:45 / 17.:15-18:00, si terrà al Centro Culturale Lepetit una Giornata dal titolo Salute e Benessere – Quando l’abito fa il monaco. Le attività che saranno svolte durante la giornata saranno:

Ecografia TSA per screening ictus 15 minuti a persona: 10 persone per la mattina e 10 per il pomeriggio. A cura di Barbara Rizzato.

Armocromia e Declutterring (Riordino Armadi). A cura di Eleonora Tacchia. Previste per Armocromia e Declutterring (5 consulenze la mattina e 5 consulenze il pomeriggio. Appuntamenti di 35 minuti circa).

Azzurra Paternò illustrerà le attività di Medical Coaching (5 consulenze la mattina e 5 consulenze il pomeriggio. Appuntamenti di 35 minuti circa)

La giornata prevede due periodi dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 14 alle 17. In ogni stanza ciascuna rappresentante dell’Associazione eseguirà le proprie attività, il filo conduttore della giornata è PRENDERSI CURA, a livello medico, mentale ed estetico.

Se nel prendere gli appuntamenti la richiesta per Armocromia e Coaching è superiore a quanto pianificato, sarà cura dell’Associazione R.I.T.A. Il Bello della Malattia (Rinascere Insieme con Tanto Amore) raddoppiare le sedute.

Il presidente del Centro Culturale Lepetit Giorgio Grillo consiglia «di prenotarsi sia per l’Open Day sia per la Giornata della Salute e Benessere. Poiché presumo che pochi sappiano che cosa sono le attività proposte da Eleonora e Azzurra abbiamo previsto di fare un OPEN DAY».

Durante la manifestazione per raccogliere fondi ci sarà anche una pesca di beneficienza di oggetti proposti dall’ Associazione R.I.T.A.

Cosa sono Armocromia e Declutterring

L’armocromia è una disciplina che, in base alla combinazione di pelle, occhi e capelli, definisce la palette di colori ideale per ciascuno di noi, cioè la gamma di colori in grado di farci brillare

Non si tratta solo di estetica: i colori hanno un impatto anche sulla nostra fisiologia e sul nostro stato emotivo. Possono influenzare l’energia, la percezione di sicurezza, la calma e la determinazione. Scegliere i colori giusti può aiutarci a sentirci meglio, a rafforzare le emozioni utili e ad “ingaggiare” lo stato d’animo più adatto in momenti importanti come un colloquio di lavoro, un esame medico difficile o una situazione particolarmente sfidante. Il colore diventa così uno strumento di consapevolezza e di supporto, non solo un elemento estetico.

Il decluttering non è la semplice eliminazione degli oggetti superflui: è una vera e propria attitudine orientata all’essenziale. È una liberazione che apre al futuro e a nuove possibilità. Fare decluttering, letteralmente “eliminare ciò che ingombra”.

Ma il decluttering è anche molto di più: alleggerisce, libera spazio fisico e mentale, restituisce chiarezza e ordine interiore. È un gesto concreto che ci aiuta a lasciar andare ciò che non ci rappresenta più, per fare spazio a una nuova energia e a una vera e propria rinascita.

Cosa è il Medical Coaching

Il medical coaching è un percorso di supporto pensato per chi sta vivendo una malattia o una sfida legata alla salute. Non sostituisce le cure mediche né il supporto psicologico, ma si affianca ad essi per aiutare la persona a sentirsi meno sola, più orientata e protagonista del proprio percorso. Attraverso ascolto, confronto e strumenti pratici anche comunicativi, il medical coaching sostiene nel dare un significato all’esperienza della malattia, nel definire priorità, gestire le emozioni e ritrovare equilibrio nella vita quotidiana. Aiuta a fare chiarezza, a prendere decisioni più consapevoli e a valorizzare risorse personali spesso messe in pausa dalla paura e dall’incertezza.

Farsi accompagnare durante la malattia è una scelta vincente: significa attraversare quel momento complesso con maggiore consapevolezza, riducendo il senso di smarrimento e trasformando la difficoltà in un’opportunità di crescita e chiarezza di intenti, uscendo dal “tunnel” non solo più forti, ma con strumenti e risorse da impiegare anche dopo per gustare pienamente il valore della vita.

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Si ricorda che le prenotazioni sia per l’Open Day (Sabato 18 Aprile), che per il 16 Maggio è possibile effettuarle via email o in segreteria.

Come di consueto possono partecipare sia gli iscritti all’Associazione che i non iscritti, ma gli associati avranno priorità in caso il numero di richiedenti sia oltre le disponibilità indicate.

Nel caso il numero delle prenotazioni, specialmente per l’esame proposto dalla Dott.ssa Barbara Rizzato, sia superiore al pianificato si procederà al sorteggio.

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