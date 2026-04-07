INCONTRO ANNULATO “Terra d’amore oltre” di Antonia Doronzo Manno all’Associazione Pugliese di Roma

L’INCONTRO DI CUI ALLA LOCANDINA È STATO ANNULLATO

«Perché – informa la Presidente dell’Associazione Pugliese di Roma Irene Venturo – nella nostra sede, che è di proprietà del Comune di Roma, sulle scale di accesso, è stata posta una RETE per la necessità di effettuare lavori di manutenzione in URGENZA. Questo NON consente VIE di FUGA per cui, PRUDENZIALMENTE è stato deciso che, in attesa dell’espletamento e conclusione dei lavori già sollecitati agli Organi interessati, gli eventi programmati fossero momentaneamente SOPPRESSI”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.