Elicotteri e blitz a Ostia: smantellato “market” di crack e cocaina

All’alba, quando il quartiere ancora dorme, è il rumore dell’elicottero a rompere il silenzio di Nuova Ostia. Le pale tagliano l’aria mentre dall’alto vengono illuminate piazza Gasparri, via Fasan e via Guido Vincon.

A terra, decine di militari dell’Arma dei Carabinieri avanzano palazzo per palazzo, in un’operazione che segna un nuovo capitolo nella stretta sulla criminalità del litorale.

È un blitz pianificato nei dettagli, inserito nella strategia di sicurezza voluta dal prefetto Lamberto Giannini, che da inizio anno ha già portato a 24 arresti nell’area. Ma l’intervento di oggi colpisce duro, soprattutto sul piano economico.

Il bilancio parla chiaro: oltre 330 dosi tra cocaina e crack sequestrate, pronte per essere immesse sul mercato e capaci di generare un giro d’affari illecito stimato attorno ai 20mila euro. Un colpo diretto alle casse delle piazze di spaccio locali.

Durante le perquisizioni sono scattate le manette per sei persone colte in flagranza, mentre altre sette sono state denunciate.

Le accuse vanno dalla detenzione ai fini di spaccio alla ricettazione, fino al possesso di coltelli e oggetti atti a offendere. Parallelamente, diciassette assuntori sono stati identificati e segnalati alla Prefettura.

Tra gli elementi più inquietanti dell’operazione c’è il coinvolgimento di un minorenne, sorpreso all’interno di un appartamento mentre confezionava le dosi insieme a un complice. Un dettaglio che conferma quanto il sistema dello spaccio continui ad arruolare giovanissimi, già inseriti in circuiti criminali nonostante l’età.

L’operazione si inserisce in una giornata ad alta tensione per il litorale romano, segnata anche da altri episodi gravi e da controlli serrati su più fronti. Decisivo il coordinamento tra le pattuglie a terra e il supporto aereo, che ha consentito di chiudere ogni possibile via di fuga.

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