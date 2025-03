Emergenza abitativa, Bonessio (Ev-Avs): sì a un piano di rigenerazione e riconversione cubature esistenti per contrastare il consumo di suolo

“Non si può che condividere la proposta del sindaco Gualtieri, per contrastare l’emergenza abitativa, di acquistare le case degli enti che stanno aggiornando i canoni di affitto a livello di mercato per consentire ai cittadini di riuscire a pagarli calmierando i prezzi e mantenendo il canone agevolato. Bene anche la richiesta, rivolta alla UE, di poter utilizzare i ribassi d’asta del PNRR così come chiedere deroghe al patto di stabilità per effettuare gli investimenti in housing.

Come Ev-Avs, seguiremo con particolare attenzione la delibera di Giunta che indica l’obiettivo della realizzazione di 30mila alloggi di edilizia popolare nei prossimi 10 anni auspicando che preveda azioni di riconversione e rigenerazione delle cubature già esistenti e recupero degli alloggi sfitti. C’è la necessità di rispondere al bisogno abitativo delle nuove famiglie, spesso costituite da una coppia o un solo componente, e allo stesso tempo tutelare l’ambiente.

Per farlo penso, ad esempio, a un piano che preveda l’acquisto e il recupero di strutture destinate ad attività industriali in stato di abbandono o anche all’apertura di un tavolo interistituzionale per l’acquisizione del patrimonio del Ministero della difesa dislocato in tutta la città e sottoutilizzato soprattutto con la venuta meno del servizio di leva obbligatorio.

La richiesta di perseguire lo stop al consumo di suolo, oltre ad essere una necessità per contrastare il cambiamento climatico, proviene dalle tante associazioni e comitati ambientalisti operanti sul territorio ed è in linea con l’impegno da noi assunto già nel programma elettorale di coalizione”.

Così in una nota il consigliere capitolino Ev-Avs, Nando Bonessio.

