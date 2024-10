Emesso il bando di assegnazione dell’impianto sportivo di via degli Alberini

In ritardo rispetto alla stagione calcistica già iniziata, è stato emesso il bando per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto capitolino di rilevanza municipale sito in via degli Alberini a Colli Aniene.

Il Municipio IV intende sostenere il mondo sportivo territoriale e stimolare la diffusione della pratica sportiva attraverso l’affidamento in gestione degli impianti sportivi, nel rispetto del Regolamento per la gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 186 del 11 dicembre 2023.

Il valore complessivo della concessione è stimato pari a € 6.129.719,00 per l’intera durata, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

La concessione della gestione dell’Impianto Sportivo comporta, in particolare, per il Concessionario l’esecuzione delle seguenti attività di gestione di carattere tecnico-amministrativo:

– gestione dei servizi sportivi e delle attività estemporanee consentite;

– predisposizione apertura e chiusura Impianto Sportivo;

– sorveglianza e custodia dell’Impianto Sportivo, delle strutture, degli impianti e delle relative attrezzature;

– pulizia, in osservanza delle norme di igiene e sanità vigenti;

– manutenzione ordinaria e straordinaria ciclica dell’intera struttura, come definiti dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, finalizzati al mantenimento della piena funzionalità dell’Impianto Sportivo per l’intera durata della concessione. Si precisa che il Concessionario non potrà richiedere indennizzi né formulare altre pretese alla stazione appaltante e/o all’amministrazione Concedente in relazione alla sussistenza della documentazione necessaria alla gestione degli impianti in conformità alle normative vigenti e alla fruibilità della struttura, restando ogni e qualsiasi onere a carico del Concessionario.

– provvedere a rendere conformi le strutture e le dotazioni impiantistiche ai fini della loro fruibilità e gestione e consegnarne la relativa documentazione alla Direzione Tecnica e alla Direzione SocioEducativa del Municipio Roma IV;

– assumere a sé il rischio tecnico e operativo della gestione.

Non sappiamo chi si aggiudicherà la gara e non conosciamo nessuno dei partecipati ma auspichiamo che almeno una squadra che giocherà i campionati in questo impianto sia intitolata a Colli Aniene o quantomeno a Tiburtino.

«Dopo 5 mesi dalla riacquisizione, abbiamo pubblicato l’affidamento in concessione dell’impianto sportivo sito in via degli Alberini s.n.c. nel quartiere di Colli Aniene. – comunica il Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti – Finalmente con atti amministrativi trasparenti e procedure corrette permettiamo a tutte le società che ne abbiamo voglia, di partecipare. Il Municipio ancora una volta si contraddistingue con i fatti e non con le chiacchiere di corridoio. La gestione della cosa pubblica non è ad uso esclusivo di qualcuno.»

