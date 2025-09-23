Enac cambia le regole: i cani oltre 10 kg non più in stiva ma accanto ai padroni

Da oggi i cieli italiani diventano un po’ più amici degli animali. Per la prima volta i cani di grossa taglia – quelli oltre i 10 chili – potranno viaggiare accanto ai loro padroni, in cabina, senza più dover affrontare l’ansia e lo stress della stiva.

A inaugurare la svolta sarà il volo Ita Airways Milano Linate – Roma Fiumicino delle 9 del mattino, primo in assoluto a imbarcare a bordo passeggeri e amici a quattro zampe senza distinzione di taglia.

La decisione porta la firma dell’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, che a maggio ha varato nuove linee guida.

Un cambiamento che, spiega il presidente Pierluigi Di Palma, è «prima di tutto culturale» e riconosce il valore degli animali come parte della famiglia, in linea con la Costituzione che dal 2022 tutela la biodiversità e i diritti degli animali.

Naturalmente, non mancano le regole. I cani potranno viaggiare in cabina solo se sistemati vicino al finestrino (non accanto alle uscite di emergenza), con trasportino omologato, e in numero limitato per ogni volo.

Le compagnie dovranno inoltre predisporre “buffer zone” per chi soffre di allergie o non gradisce la presenza dei pet, oltre a presentare a Enac piani operativi dettagliati.

Non tutte le compagnie, però, sono obbligate ad aderire: sta a loro scegliere se applicare le nuove regole. Prima di acquistare un biglietto, dunque, i proprietari dovranno verificare se la compagnia abbia deciso di rendere i propri voli pet-friendly.

La novità si inserisce in un contesto più ampio di servizi dedicati agli animali. All’aeroporto di Fiumicino, ad esempio, ha appena aperto un hotel di lusso per cani con pavimenti climatizzati, giardini privati, aromaterapia, toelettatura e persino videochiamate con i padroni: un vero paradiso a quattro zampe che ha già registrato il tutto esaurito durante l’estate.

Insomma, per milioni di viaggiatori e per i loro compagni pelosi si apre una nuova era: niente più addii al momento dell’imbarco, ma un viaggio fianco a fianco, dal decollo all’atterraggio.

