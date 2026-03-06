“Ennio Morricone-Il genio, l’uomo, il padre” di M. Morricone e V. Cappelli

Sabato 7 marzo 2026 alle 20:00, presso la Chiesa di Sant’Ignazio (Piazza di Sant’Ignazio), si terrà la presentazione del libro “Ennio Morricone-Il genio, l’uomo, il padre” di Marco Morricone e Valerio Cappelli.

La serata sarà arricchita da momenti musicali e letture. Tra i protagonisti l’attrice Barbara Amodio, che interpreterà alcune letture durante l’incontro.

L’evento è a ingresso libero e gratuito

Altre info nella Locandina

