Entrano nell’appartamento per rubare, poi pestano i proprietari: un arresto

Un furto in casa trasformato in un’aggressione violenta. È accaduto lo scorso gennaio a Trevignano Romano, dove una coppia di residenti si è trovata faccia a faccia con alcuni ladri entrati nella propria abitazione nel cuore della notte.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i malviventi erano riusciti a introdursi nell’appartamento con l’intenzione di mettere a segno il colpo, ma sono stati sorpresi dai proprietari rientrati in casa.

In pochi istanti la situazione è degenerata: per garantirsi la fuga, i banditi avrebbero colpito i due residenti, provocando momenti di forte tensione e paura.

Le vittime hanno riportato alcune contusioni, ma fortunatamente nessuna ferita grave. Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato immediatamente gli accertamenti per risalire agli autori dell’assalto.

Le indagini dei militari della stazione di Trevignano Romano hanno portato, nei giorni scorsi, all’arresto di un cittadino georgiano di 24 anni, gravemente indiziato di tentata rapina.

Il giovane è stato rintracciato al termine dell’attività investigativa coordinata dagli uomini dell’Arma.

Gli investigatori stanno ora proseguendo il lavoro per identificare gli altri componenti del gruppo che avrebbe preso parte all’irruzione nell’abitazione.

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