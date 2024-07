Era evaso dai domiciliari alla Magliana, latitante da due anni: arrestato 36enne ad Assisi

Un romano di 36 anni, evaso dagli arresti domiciliari alla Magliana dopo essere stato arrestato per furti e incendi nella Capitale, è stato arrestato dai Carabinieri ad Assisi. L’uomo, latitante dall’ottobre del 2022, era ricercato anche in Francia per furti commessi in bande.

L’evasione e la latitanza:

Nel 2020, l’uomo era stato arrestato a Roma con l’accusa di aver preso parte a numerosi furti in concessionarie di auto e bancomat, nonché danneggiamenti e incendi. Era stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione romana, ma nell’ottobre del 2022 è evaso facendo perdere le proprie tracce.

L’arresto ad Assisi:

Mentre era alla guida della sua auto ad Assisi, l’uomo è stato fermato per un controllo dai Carabinieri dell’aliquota radiomobile. Ha fornito false generalità, ma dai controlli incrociati è emersa la sua vera identità e le sue pendenze penali.

L’uomo è accusato di:

Evasione dagli arresti domiciliari

Latitanza di quasi due anni

Mandato di arresto europeo per furti in banda organizzata commessi in Francia

L’arresto e il futuro:

L’uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Perugia Capanne. Ora la magistratura valuterà l’eventuale estradizione in Francia.

