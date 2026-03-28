Eroi a Tor Marancia: agenti si sporgono dal quinto piano e salvano un uomo nel vuoto

Poteva finire in tragedia. Invece, grazie al sangue freddo e alla prontezza di due agenti della Polizia di Stato, si è trasformato in un salvataggio che ha restituito una vita e una speranza.

È accaduto a Tor marancia, dove un pomeriggio apparentemente ordinario è stato spezzato da una richiesta d’aiuto arrivata alla sala operativa della Questura.

Dall’altra parte del telefono, una donna: la voce rotta dalla paura, il timore che il marito potesse compiere un gesto irreparabile. È stata lei, in un momento di disperazione, a trovare la forza di chiamare il Numero Unico di Emergenza 112.

Nel giro di pochi minuti, sul posto sono arrivati Antonella e Aurelio, agenti in servizio presso il IX Distretto Esposizione. La scena che si sono trovati davanti era drammatica: l’uomo era seduto sul davanzale di una finestra al quinto piano, sospeso nel vuoto, il corpo proteso oltre il limite.

Non c’era tempo per trattative o esitazioni. In quei secondi sospesi, ogni scelta poteva essere decisiva. I due poliziotti hanno agito d’istinto, con lucidità e coraggio: si sono sporti a loro volta nel vuoto, rischiando in prima persona, e con uno scatto fulmineo lo hanno afferrato, trascinandolo all’interno dell’appartamento.

Un gesto rapido, ma determinante. Quell’attimo ha segnato il confine tra la vita e la morte.

Subito dopo sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all’uomo, sotto shock e in evidente stato confusionale, e alla moglie, provata da minuti di angoscia difficili da dimenticare.

Poi, lo scioglimento della tensione: un abbraccio lungo, carico di emozione, tra la donna e i due agenti. In quel gesto, tutta la paura accumulata si è trasformata in sollievo. E in quella telefonata, fatta nel momento più buio, si è aperta una via d’uscita, restituendo futuro a una storia che sembrava sul punto di spezzarsi.

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