Esagitato in azione all’Umberto I: danneggiate sbarra, gabbiotto e auto

All’alba di ieri, il personale di vigilanza dell’ospedale Umberto I in via del Policlinico ha sorpreso un uomo a dormire in un’area di pertinenza della struttura e lo ha invitato ad allontanarsi.

L’uomo ha dato in escandescenze aggredendo i vigilanti e iniziando a lanciare grosse pietre che hanno danneggiato la sbarra di accesso all’ospedale, il gabbiotto della sicurezza e un’auto parcheggiata nei pressi, di proprietà di un’infermiera in servizio al pronto soccorso in quel momento.

Richiesto intervento al 112, sul posto sono giunti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che hanno bloccato l’esagitato, identificato in un 22enne egiziano, senza fissa dimora e con precedenti. Il giovane è stato arrestato per danneggiamento aggravato e violenza a incaricato di pubblico servizio.

I due vigilanti, un 32enne e un 58enne romani, sono stati medicati riportando entrambi 10 giorni di prognosi per contusioni e lesioni. L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto in attesa dell’udienza di convalida.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.