Eseguito dalla Polizia mandato di arresto europeo nei confronti di un cittadino bulgaro

Nella mattinata di ieri 8 agosto 2019 un 41enne bulgaro è stato arrestato dagli agenti la Polizia di Stato – Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, in servizio di prevenzione e controllo congiunto unitamente ai militari dell’Esercito Italiano del “3° Reggimento Artiglieria Terrestre di Remanzacco”.

Fermato per un controllo, all’interno della Stazione Tiburtina, lo straniero è risultato ricercato per un mandato di arresto europeo, perché responsabile di guida in stato di ebbrezza, reato consumato in Bulgaria.

L’uomo dopo gli atti di rito, è stato associato presso il carcere di Regina Coeli, a disposizione dell’ Autorità Giudiziaria italiana.