Esercizio all’esistenza di Giuseppe Vetromile al “Villaggio Cultura – Pentatonic”

Domenica 25 settembre 2022, alle ore 17 presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in Viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina*, si terrà un Incontro con Giuseppe Vetromile e il suo libro Esercizio all’esistenza (puntoacapo 2022).

Si terrà un Reading poetico-musicale con interventi di Giuseppe Vetromile, Carlo Leoni (chitarra), Cinzia Marulli e Anna Maria Curci

«Vetromile crede ancora nella necessità di confrontarsi frontalmente con le domande fondamentali del nostro essere umani: chi siamo, qual è il nostro senso, quale il nostro destino. Il centro della riflessione è quello dell’esistere a fronte della vicinanza all’ultimo traguardo e tutto ciò che questo comporta in termini di disillusioni, moti effimeri ma anche di memorie accumulate, gesti quotidiani e necessari che sostanziano e nutrono questa stagione del vivere». (Mauro Barbetti)

Giuseppe Vetromile è nato a Napoli nel 1949. Svolge la sua attività letteraria a Sant’Anastasia (NA), città in cui risiede dal 1980. Ha ricevuto riconoscimenti sia per la poesia che per la narrativa in importanti concorsi letterari nazionali. Numerosissimi sono stati i primi premi. Ha pubblicato più di venti di libri di poesie, i più recenti dei quali sono Cantico del possibile approdo (Scuderi, 2005), Inventari apocrifi (Bastogi, 2009), Ritratti in lavorazione (Edizioni del Calatino, 2011), Percorsi alternativi (Marcus Edizioni, 2013), Congiunzioni e rimarginature (Scuderi, 2015), Il lato basso del quadrato (La Vita Felice, 2017), Proprietà dell’attesa (RPlibri, 2020), Esercizio all’esistenza (Puntoacapo, 2022), ed il libro di narrativa Il signor Attilio Cìndramo e altri perdenti (Kairos, 2010). Ha ideato e gestisce il sito “Transiti Poetici”, sul quale pubblica recensioni e note di lettura di libri di poesia e di narrativa.

* Ingresso con tessera ARCI 2022-2023; è possibile tesserarsi in sede.