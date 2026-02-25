Esplosione e fiamme a Morena: incendio distrugge carrozzeria, 11 auto nel rogo

Un boato improvviso, poi le fiamme altissime che hanno illuminato la serata di Morena. Un grave incendio è divampato intorno alle 19:30 di ieri, martedì 24 febbraio, all’interno di una carrozzeria in via Ardesio.

Il bilancio è pesante: undici veicoli distrutti e il proprietario dell’attività trasportato in ospedale con ustioni.

L’esplosione e il panico tra i residenti

Secondo le prime testimonianze, il titolare dell’officina e il figlio si trovavano nei pressi del locale quando sono stati sorpresi da una “grossa esplosione”. Il fragore è stato avvertito distintamente in tutto il quartiere, allarmando decine di residenti.

Dalle prime verifiche effettuate dai Vigili del Fuoco, sembra che l’innesco sia riconducibile ad alcune bombole di gas presenti all’interno della struttura.

Per cause ancora in corso di accertamento, le bombole avrebbero ceduto scatenando un incendio rapidissimo che ha trovato facile esca tra i materiali e i veicoli in riparazione.

Il bilancio dei danni e i soccorsi

Le lingue di fuoco hanno inizialmente avvolto otto vetture parcheggiate nei locali dell’officina, per poi propagarsi all’area esterna dove sono state colpite altre tre auto. L’intervento dei pompieri è stato massiccio e ha permesso di domare il rogo prima che potesse estendersi alle abitazioni limitrofe.

Il proprietario della carrozzeria ha riportato lievi ustioni nel tentativo di arginare le fiamme o allontanarsi dal luogo dello scoppio.

È stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice giallo al Policlinico di Tor Vergata. Non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi di rito e per mettere in sicurezza l’intera area di via Ardesio.

Resta da chiarire l’esatta dinamica che ha portato all’esplosione delle bombole e se siano state rispettate tutte le normative di sicurezza previste per le attività ad alto rischio incendio come le autocarrozzerie.

