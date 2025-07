Esplosione in via dei Gordiani, indagato l’autista dell’autocisterna

La procura della Repubblica di Roma ha iscritto nel registro degli indagati l’autista (Mauro Bagaglini) della cisterna che venerdì 4 luglio è esplosa durante l’operazione di scarico di gas Gpl, nella stazione di servizio in via dei Gordiani a Roma. Le accuse sono pesanti: omicidio colposo, disastro colposo e lesioni gravi.

La tragedia ha già spezzato la vita di Claudio Ercoli, il 67enne responsabile della stazione di servizio, mentre Bagaglini lotta ancora in ospedale, ricoverato in prognosi riservata al Sant’Eugenio.

Ieri è stato ascoltato dagli investigatori della Squadra mobile, che stanno ricostruendo con attenzione ogni dettaglio di quella fatidica giornata. L’autista, assistito dall’avvocato Francesco Romanini, dovrà chiarire cosa è davvero successo.

Secondo una prima ricostruzione, un errore umano potrebbe aver innescato il disastro: la cisterna della società EcoGasauto avrebbe urtato una colonnina, causando una fuga di gas e una serie di scintille incontrollabili. Un mix letale che ha trasformato un normale scarico in un’esplosione devastante.

Nel frattempo, la situazione dei feriti rimane critica. Un nuovo paziente, trasferito dal Policlinico Gemelli, è stato ricoverato nel reparto grandi ustionati del Sant’Eugenio con ustioni profonde sul 18,5% della superficie corporea. La prognosi è riservata a 60 giorni. Gravissime anche le condizioni dei due poliziotti coinvolti nell’incidente.

