Esplosione in via dei Gordiani, spunta un video: ipotesi errore umano

Un video, forse ripreso da una telecamera di sorveglianza, potrebbe essere la chiave per ricostruire quanto accaduto venerdì scorso a via dei Gordiani, dove un’esplosione in un distributore di Gpl ha devastato l’area e causato due feriti gravi.

Le immagini – ora agli atti dell’inchiesta della Procura di Roma – mostrerebbero l’arrivo dell’autocisterna, l’inizio delle operazioni di travaso e poi, pochi minuti dopo, l’inferno.

Nel filmato, ora al vaglio degli inquirenti, si vedrebbero le fasi salienti: il camion carico di gas entra nell’area di servizio, il dialogo tra l’autista e un dipendente della stazione di rifornimento Eni, poi l’avvio del travaso. Trascorrono dai 15 ai 18 minuti prima del primo boato. Abbastanza perché l’ipotesi dell’errore umano, o di una catena di leggerezze fatali, prenda corpo.

Prime iscrizioni in vista: si indaga per disastro colposo

L’inchiesta, aperta dalla Procura, ipotizza i reati di disastro colposo e lesioni personali, ma non si esclude l’aggiunta di reati ambientali. Nelle prossime ore potrebbero arrivare le prime iscrizioni nel registro degli indagati. Intanto, saranno ascoltati i testimoni presenti al momento dell’esplosione. E appena i medici lo consentiranno, anche i due feriti più gravi verranno sentiti dai magistrati.

Uno dei nodi da chiarire riguarda un possibile urto della cisterna con una conduttura, un’ipotesi avanzata sin dalle prime ore successive allo scoppio. I Vigili del Fuoco hanno parlato infatti di una possibile esplosione causata da un “blif da Gpl”, ovvero un malfunzionamento durante il travaso del gas.ù

Valori nella norma, ma resta la prudenza

Nel frattempo, arrivano segnali incoraggianti sul fronte ambientale. I dati Arpa aggiornati mostrano che i valori di diossina sono tornati entro i limiti di sicurezza, scendendo a 0,1 picogrammi per metro cubo, dopo il picco di 1 rilevato tra venerdì e sabato. “Il cauto ottimismo è confermato”, ha spiegato Giuseppe Napolitano, direttore della Protezione Civile di Roma Capitale, lodando le operazioni condotte dai Vigili del Fuoco.

Resta comunque in vigore la raccomandazione di lavare accuratamente frutta e verdura coltivate nella zona, prima del consumo.

I feriti: uno migliora, l’altro sarà operato

Il bollettino medico più recente racconta due storie diverse. Il primo dei due feriti gravi, con ustioni sul 25% del corpo, è stato estubato e le sue condizioni sono in miglioramento.

Il secondo, colpito molto più duramente (ustioni sul 55% del corpo), sarà sottoposto a un trapianto di pelle martedì all’ospedale Sant’Eugenio. Per lui la prognosi rimane riservata. La Asl parla di “una situazione complessa che richiederà una serie di delicati interventi”.

