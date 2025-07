Esplosione via dei Gordiani, le informazioni

Poco dopo le 8 di questa mattina si è verificata una forte esplosione in via dei Gordiani, zona Villa De Sanctis, nel Municipio V. Ad andare a fuoco un distributore di carburante mentre era in corso un’operazione di rifornimento.

Attivo il piano di emergenza: sul posto sono impegnati Vigili del Fuoco, Protezione Civile capitolina, pattuglie di Polizia Locale e squadre di soccorsi. Evacuati un centro sportivo e due palazzi.

Diversi i feriti ustionati che sono stati trasportati in ospedale. Sono allestiti Pma (posto medico avanzato) per assistenza ai pompieri coinvolti nelle operazioni di spegnimento e ad eventuali altri feriti.

Chiusa la fermata metro C Teano.

Rogo ancora in corso. Il Sindaco Roberto Gualtieri, che è presente sul luogo dell’esplosione, è in contatto con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con particolare attenzione alla salute delle persone coinvolte. “Ringrazio chi si è recato subito sul posto, realizzando uno sgombro immediato – afferma il Sindaco – grazie a questo lavoro straordinario tutte le persone sono state evacuate, ci sono stati dei feriti ma sono state evitate conseguenze ancora più gravi”.

Sui social l’appello del Presidente del Municipio V Mauro Caliste: “In via precauzionale, è consigliabile allontanarsi dalla zona, no curiosi in prossimità del luogo dell’esplosione“.

La Procura ha disposto il sequestro dell’intera piazzola dove si è verificata l’esplosione.

Raccomandazioni della Protezione Civile

Si raccomanda alla popolazione presente o in transito nella zona interessata, di:

– Non sostare nei pressi dell’area interessata dall’incendio;

– Mantenere chiuse le finestre;

– Non utilizzare al momento i condizionatori a presa d’aria esterna;

– Lavare bene, prima di consumarla, frutta e verdura coltivata in zona;

Per informazioni è attiva la Sala Operativa h24 della Protezione Civile al numero verde 800 854 854.

È stato attivato il monitoraggio dell’aria da parte di ARPA Lazio, che ne pubblicherà i risultati sul proprio sito istituzionale.

