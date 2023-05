Esquilino. Associazioni discutono su partnership tra profit e non profit

Presso il Palazzo del Freddo – Gelateria Fassi in via Principe Eugenio, 65-67, il 13 maggio 2023 ha preso avvio l’Hublab “AREA HERO DENTRO LA COMUNITÀ” un interessante laboratorio, apertosi con l’offerta di un goloso “sampietrino” agli ospiti ed un saluto di Andrea Fassi, Amministratore Delegato Palazzo del Freddo S.r.l., Socio Fondatore della scuola di scrittura creativa Genius, Consigliere per FIPE Roma, Vicepresidente dell’Associazione “Gli Storici”.

Sono seguiti L’intervento introduttivo di Michela Valentini (DMO ES.CO. Manager), sul tema: Imprese attiviste: quando il sociale diventa un valore.

È seguito un dibattito sul tema: Partnership tra profit e non profit, con interessanti interventi di: Francesca Danese, Portavoce Forum Terzo Settore Lazio, Margherita Castegnaro, Studio Associato C&B – Consulenza Enti del Terzo Settore, Luciano Sbraga, Vicedirettore Generale FIPE ed esponente regionale, Stefano Landi, L.A.N.D.I Srls (laboratorio artigiano narrazione destinazioni italiane), Master Luiss School of Government “Turismo e Territorio: economia, marketing, eco-sostenibilità” ed altri interventi.

I partecipanti si sono confrontati sulle strade e sulle modalità attraverso le quali “il sociale diventa valore”. Un momento di riflessione e di formazione che risponde allo spirito di comunità a cui si ispira l’idea di turismo rigenerativo che è alla base della nostra ES.CO. DMO Esquilino Comunità – La Porta di Roma.