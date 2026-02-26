Esquilino, blitz anti-degrado: sequestrati 50kg di cibo avariato e migliaia di abiti irregolari

Un’operazione a tappeto per restituire decoro e sicurezza a uno dei quadranti più sensibili della Capitale. La task force della Polizia Locale ha passato al setaccio il rione Esquilino, mettendo a segno un maxi-sequestro di merce potenzialmente pericolosa per la salute e denunciando un pusher attivo nelle vie limitrofe alla stazione Termini.

Cibi scaduti e “minimarket dell’illegalità”

L’intervento, che ha visto schierati gli agenti del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e del I Gruppo Centro Storico, ha fatto emergere scenari allarmanti sotto il profilo igienico-sanitario:

Cibo avariato: In collaborazione con la ASL, sono stati sequestrati e distrutti oltre 50 chilogrammi di alimenti mal conservati, pronti per essere somministrati ai clienti.

Prodotti “fantasma”: In un minimarket della zona, i caschi bianchi hanno apposto i sigilli a 4.000 confezioni di alimenti prive di tracciabilità e delle etichette obbligatorie in lingua italiana.

Parrucchieri nel mirino: Due barbieri per uomo sono stati diffidati per gravi anomalie amministrative; su di loro sono tuttora in corso accertamenti approfonditi.

Abbigliamento irregolare e sanzioni record

Il controllo si è esteso anche al settore tessile, dove è stato scoperto un deposito di merce non a norma. Oltre 3.000 capi di abbigliamento femminile sono stati sequestrati perché privi delle indicazioni sulla composizione dei tessuti. Il bilancio totale delle sanzioni amministrative ha superato i 10.000 euro.

Spaccio in via Principe Amedeo: un fermo

Mentre le verifiche amministrative procedevano nei negozi, una pattuglia impegnata nel pattugliamento di via Principe Amedeo ha intercettato un cittadino senegalese di 38 anni.

L’uomo, trovato in possesso di oltre 20 grammi di droga e 550 euro in contanti, è stato denunciato per spaccio e per aver fornito false generalità agli agenti durante le procedure di identificazione.

Il Comando Generale ha fatto sapere che il piano di controlli mirati non si ferma qui: la sorveglianza speciale sull’area dell’Esquilino proseguirà anche nei prossimi giorni per contrastare abusivismo commerciale e degrado urbano.

