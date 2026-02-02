Esquilino, follia in strada: minaccia un esercente e aggredisce gli agenti della Polizia Locale

Momenti di tensione all’Esquilino, dove un trentenne già noto alle forze dell’ordine ha seminato il caos prima di essere bloccato dalla Polizia Locale. L’uomo, cittadino camerunense, stava inveendo nei confronti di un esercente della zona.

La situazione è precipitata in pochi istanti: nonostante l’arrivo tempestivo di una seconda pattuglia in supporto, l’uomo ha opposto una resistenza accanita.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il soggetto ha colpito con calci e pugni l’auto di servizio, danneggiandone la carrozzeria, e ha ferito uno degli operatori, costretto a ricevere cure dai sanitari intervenuti. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello, portato illegalmente.

Il trentenne è stato quindi condotto in cella, in attesa del rito direttissimo. Le accuse a suo carico sono pesanti: resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento aggravato e porto abusivo di arma bianca.

