Esquilino, follia in strada tra i passanti: rissa a colpi di lama in via Principe Amedeo

Un mattino di ordinaria follia nel rione Esquilino si è trasformato in un’operazione ad alta tensione per la Polizia Locale di Roma Capitale.

In via Principe Amedeo, a pochi passi dalla stazione Termini, una violenta lite tra due uomini è degenerata in una colluttazione sanguinosa proprio mentre l’area era affollata di passanti e residenti.

L’intervento delle unità speciali

L’allarme è scattato ieri mattina, quando il personale del I Gruppo Centro ha richiesto il supporto immediato delle unità speciali. Sul posto sono confluite le pattuglie del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e della SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale).

Il coordinamento rapido tra i reparti ha permesso di isolare i due contendenti prima che la situazione potesse coinvolgere i cittadini in transito.

Violenza e minacce con una lama

La situazione è precipitata durante le fasi di identificazione. Un cittadino ghanese di 31 anni, con numerosi precedenti penali, ha reagito con estrema ferocia contro i caschi bianchi:

L’aggressione: L’uomo ha brandito un oggetto tagliente (lo stesso già usato poco prima contro il rivale) tentando di colpire gli operanti.

La resistenza: Nonostante i tentativi di riportarlo alla calma, ha continuato a sferrare calci e a proferire gravi minacce di morte.

Il danneggiamento: Una volta bloccato e caricato nell’auto di servizio, il 31enne ha continuato a dare in escandescenze, provocando pesanti danni all’interno del veicolo.

Il bilancio dell’operazione

Per l’aggressore sono scattate le manette con le pesanti accuse di resistenza, violenza, minacce a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Il secondo protagonista della rissa, un cittadino senegalese di 35 anni, è stato invece denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale, avendo anch’egli opposto un atteggiamento aggressivo durante le operazioni di controllo.

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