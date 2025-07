Estate al cortile, cena spettacolo “Dante in salsa piccante-La mortaccia di Pasolini”

La cena-spettacolo di giovedì 24 luglio ore 20, in via Lodovico Pavoni 59, a Roma Tor Pignattara sarà accompagnata da letture e commenti de “La Mortaccia” di Pier Paolo Pasolini, alternate al primo canto dell’Inferno di Dante Alighieri a cura di Angela Aquilini e con musiche e accompagnamento con la chitarra di Lorenzo Rizzi.

Nel reading, Aquilini si mette in gioco anche come performer con un “corpo a corpo”, dialetto romanesco, sua lingua madre e l’italiano che ha insegnato a stranieri per oltre vent’anni.

«La Cena Spettacolo – ci tiene a precisare Angela Aquilini – con menù Italo/Bangladese, “Dante in salsa piccante-La mortaccia di Pasolini”, è l’inaugurazione di Estate al Cortile, un’iniziativa inserita nel Festival della Lettura Condivisa a Tor Pignattara finalizzata a ridare vita allo spazio cortile e farlo tornare a essere un luogo d’incontro fra i cittadini e fra generazioni.

Le palazzine che si affacciano sul cortile di via Lodovico Pavoni, 59, al Borghetto della Marranella, possono essere considerate come un esempio di Architettura autoprodotta. Progettate da Ariodante Aquilini, su un terreno acquistato nel 1924 sono state realizzate, nell’arco di vent’anni, con l’aiuto dei suoi figli”.

Dopo tanti anni Angela è tornata a Tor Pignattara piena di esperienza e di voglia di far capire alle generazioni future il passato di un quartiere, che deve tanta riconoscenza ai nonni che con tanti sacrifici lo hanno edificato.

Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro e non oltre le ore 13 di mercoledì 23 luglio 2025 al numero 3403932951

