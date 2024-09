Estate in XV Municipio, gran finale con “Papacci Street Station”

Sarà il “Papacci Street Station”, in programma per sabato 14 e domenica 15 settembre al Parco della Pace di Grottarossa, a chiudere la lunga estate municipale; l’ultimo evento di un fitto calendario che da fine maggio, e per tutta l’estate, ha animato le piazze e le strade di Roma Nord con eventi di intrattenimento ed attività culturali.

Promosso e finanziato dal Municipio XV, il “Papacci Street Station” è organizzato da Il condominio APS, associazione che dal 2017 si occupa della programmazione e realizzazione di eventi culturali a Roma e vincitrice di uno dei due bandi proposti dall’amministrazione municipale per la programmazione di questa estate.

Un vero e proprio festival dedicato ai giovani del territorio e a tutti i romani, che vedrà la partecipazione dei più importanti artisti della scena rap, hip hop e trap nazionale con eventi musicali, attività sportive, realizzazione di murales su tele temporanee e pittura dal vivo, tutto in programma a partire dalle 18 di sabato e dalle 18 di domenica fino a tarda sera.

Ospiti della due giorni la Virtus Roma, con una gara di schiacciate in programma per sabato alle ore 22 al campo di basket del parco, Nayt, Baro Colle der Fomento e Ceffo e Cuns. Insieme a loro tanti altri dj e ospiti speciali del mondo della musica e della street art.

“Con un budget che dal 2021 è progressivamente aumentato da 37.000 a 111.000 euro – spiegano il presidente del XV Municipio Daniele Torquati e l’Assessora alla Scuola e alla Cultura, Tatiana Marchisio – anche quest’anno abbiamo confermato la scelta di raggiungere con l’arte e la cultura tutti i quartieri del nostro municipio, preferendo ad un unico grande evento di intrattenimento tanti appuntamenti organizzati lungo tutto il nostro esteso ed eterogeneo territorio, dai quartieri più centrali alle periferie. Un modo per condividere il nostro nuovo piano culturale del territorio con tutta la Comunità.”

Consulta la LOCANDINA con il programma.

