eStiamo insieme, in 10 piazze del Centro

Da giovedì 2 fino a domenica 12 settembre 2021 (alle ore 21:00) torna la rassegna culturale del Municipio Roma I centro: “eStiamo insieme”. Dalla musica tipica romana, accompagnata da strumenti contemporanei multimediale a un omaggio a Rodari, dal teatro e laboratori per bambini a visite guidate in città, diversi saranno gli eventi che attraverseranno 10 piazze del centro di Roma.

“In questa estate della ripartenza abbiamo cercato di restituire all’arte e alla cultura il senso del proprio esistere: lo spettacolo dal vivo e il pubblico. Dopo l’esperienza dello scorso anno quest’anno abbiamo provato a immaginare una rassegna diffusa sul territorio coinvolgendo 10 location differenti, tutte all’aperto.

“Come lo scorso anno – precisano Sabrina Alfonsi Presidente del Municipio Roma I Centro e Cinzia Guido Assessora alla cultura – la somma stanziata sarà dedicata completamente alla remunerazione degli artisti in quanto le spese per gli allestimenti tecnici e le misure relative ai protocolli anti-Covid saranno effettuati dal Municipio con fondi ad hoc.

La serata inaugurale – concludono – avverrà il 2 settembre alle ore 21 nello splendido scenario di Largo Agnesi di fronte al Colosseo con il concerto di Viola e chitarra del compositore contemporaneo Kevin Swierkosz-Lenart”.

Il programma di eStiamo insieme (ore 21:00)

Largo G. Agnesi, Giovedì 2 settembre

Adagio Sonoro

Sonata per viola e chitarra

Kevin Swierkosz-Lenart – Chitarra, Giorgio Bottiglioni – Viola, Armando D’Eugenio – Tromba, Valerio Di Paolo – Chitarra

Narrazione personale, aneddoti e musica contemporanea del compositore Kevin Swierkosz-Lenart. Al termine dello spettacolo saranno rilasciati quaranta codici dedicati al download del CD Sonata n.I per Viola e Chitarra.

Piazza dei Prati degli Strozzi, Venerdì 3 settembre

EA Lab

Performance multimediale (interattiva via Whats App, Facebook ed Instagram) sulla canzone romana da inizio ‘900 ad oggi in stile jazz con band dal vivo di giovani musicisti emergenti.

Piazza Remuria, Sabato 4 settembre

A.C. Terre Vivaci

Il Bel Sapere delle Lingue: monologo teatrale “Doktoro Esperanto” di e con Mario Miglucci.

A seguire, “Il Bel Sapere”, happening culturale interattivo con il coinvolgimento del pubblico.

Largo Corrado Ricci, Domenica 5 settembre

Il Posto delle Fragole

“Rugantino e er bello de Roma”, spettacolo teatrale, artistico e musicale.

Un viaggio fatto di parole e immagini con la direzione artistica di Gabriele Manili e visite guidate di Valeria Danesi.

Piazza Testaccio, Lunedì 6 settembre

Abraxa Teatro

“Il Percorso di un’Anima. Dante e la Divina Commedia”

Spettacolo teatrale, a seguire un incontro/dibattito aperto tra registi e cittadini sulla presenza di Dante a Roma a cura dei registi Emilio Genazzini, Stefano Sabelli ed Emanuele Faina.

Giardino P. Lombardi, Martedì 7 settembre

The Way to the Indies – Argilla Teatri

“Le Città invisibili” Passeggiata guidata per conoscere il quartiere accompagnati dalla storica dell’arte Penelope Filacchione e a seguire lom psettacolo teatrale “Le città invisibili”.

Giardino P. Lombardi, Mercoledì 8 settembre

A.C. Suoni della Terra

“Migrazioni Sonore”, concerto degli Irish Spinners: uno spettacolo intenso e unico viaggiando nella musica folk, etnica, tradizionale, irlandese.

Parco di piazza delle Finanze, Giovedì 9 settembre ore 18.30

Ars in Urbe

Laboratorio eco painting, visita guidata teatralizzata-letteraria, spettacolo teatrale.

Favole e filastrocche di Gianni Rodari, realizzazione di opere ecosostenibili, visita guidata accompagnata da un attore professionista con letture di testi di autori antichi o testimonianze ed infine, alle 21.30, lo spettacolo teatrale: Villaggio Dachau – la vacanza de mi’ nonno – un monologo teatrale di teatro racconto scritto e interpretato da Simone Giacinti. Regia di Ludovica Bei e musiche di Valentina de Giovanni e Gabriele Elliott Parrini.

Borgo Pio-Piazza del Catalone, venerdì 10 settembre

Alt Accademy

“Vamos a Poetar”

Spettacolo con le cantanti Diana Tejera e Barbara Eramo, l’attrice Valentina Martino Ghiglia accompagnate dal chitarrista Federico Pantini. Un incontro con la poesia femminile recitata e cantata tra Patrizia Cavalli, Emily Dickinson, Lasha De Sela, Alda Merini, Wislawa Szymborska, Liliana Felipe, solo per citarne alcune…

Borgo Pio-Piazza del Catalone Sabato 11 settembre

AC Bell’Italia 88

“Roma In…canta”

Visite guidate dalle 17.30 nei quali si alterneranno spiegazioni a letture di poesie e versi dedicate a Roma nei secoli.

Alle 21.30 concerto di musiche per voce e chitarra dedicate a Roma con Roberta Albanesi.

Piazza San Cosimato, Domenica 12 settembre

Teatro Trastevere

Due mostre fotografiche, di Velia Viti e di Trastevere Attiva, visita guidata ibridata dalla narrazione de’ “La Torta in Cielo” di G. Rodari. Interpretazione da parte de collettivo attoriale “Sanpietrini” di brani tratti dalla rivista “Il Ventriloco” ed infine lo spettacolo musicale “Ce vole Costanza (Pe staje Appresso)” di e con Sandro Scapicchio e Costanza Noci.