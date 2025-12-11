Estorsione e furto vicino la Stazione Termini: turista costretto a prelevare 150 euro

Notte di paura e violenza per un turista nei pressi della Stazione Termini, protagonista involontario di un episodio di furto e estorsione.

Tre uomini, due cittadini marocchini di 28 e 29 anni e un romano di 52 anni, tutti senza fissa dimora e con precedenti, sono stati fermati dai Carabinieri del Nucleo Scalo Termini, gravemente indiziati dei reati di furto aggravato ed estorsione in concorso.

I fatti risalgono alla notte del 27 novembre scorso, quando, verso le 3 del mattino, il turista è stato avvicinato in via Marsala.

Gli aggressori gli hanno sottratto il cellulare e lo zaino, per poi costringerlo a prelevare 150 euro da un vicino sportello ATM, minacciandolo per ottenere la somma immediata.

Subito dopo la denuncia della vittima, i Carabinieri hanno avviato una serrata indagine, analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

Le ricerche hanno portato gli investigatori a localizzare i tre sospettati nei pressi di Termini, ancora con gli stessi abiti indossati durante il crimine, sequestrati come prova.

La vittima, riconoscendo con certezza gli aggressori, ha permesso ai militari di concludere l’arresto. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i tre sono stati portati al carcere di Rebibbia, dove il Tribunale di Roma ha convalidato i fermi e disposto la custodia cautelare.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.