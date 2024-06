“Etruschi tra il Tirreno e il Tevere: Pyrgi e Veio” al Pentatonic

Domenica 30 giugno 2024, dalle 17 alle 19* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia, 18/20 – Roma Conferenza della Prof. Laura Michetti Etruschi tra il Tirreno e il Tevere: Pyrgi e Veio

Laura Maria Michetti è professoressa ordinaria in Etruscologia e Antichità italiche presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità della Sapienza Università di Roma.

Insegna Etruscologia e Antichità italiche nei corsi di laurea triennale in Scienze archeologiche e magistrale in Archeologia; è docente di Etruscologia e Archeologia dell’Italia preromana presso la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici della Sapienza; è membro del Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato in Archeologia della Sapienza all’interno della quale coordina il curriculum di Etruscologia.

È presidentessa del corso di laurea triennale in Scienze archeologiche e direttrice del Museo delle Antichità etrusche e italiche del Polo museale Sapienza.

È direttrice dello scavo di Pyrgi (“Grandi Scavi di Ateneo”) e dello scavo in loc. Piano di Comunità a Veio.

È membro ordinario dell’Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici del cui consiglio direttivo fa parte, socia corrispondente della Pontificia Accademia Romana di Archeologia, membro del comitato scientifico della Fondazione per il Museo “Claudio Faina” di Orvieto, socia della Associazione di Studi “Vincenzo Campanari” di Tuscania, membro della Commissione Archeologica Comunale di Chiusi, membro della International Association for Research on Pottery of the Hellenistic Period. È membro del comitato scientifico del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia.

Fa parte della giunta della Consulta universitaria per l’Archeologia dell’Italia Preromana. È membro del comitato scientifico delle riviste Archeologia Classica e Scienze dell’Antichità e della giuria del Premio “L’Erma” di Bretschneider per l’archeologia.

Collabora con gli enti del MiC preposti alla tutela e alla valorizzazione – in particolare con la SABAP VT-EM, la Direzione Regionale Musei, la Direzione Musei statali e il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia – e con enti e istituti di ricerca italiani e stranieri in una vasta serie di progetti e iniziative di ricerca, tutela e valorizzazione, fungendo anche da referente di convenzioni, protocolli di intesa e accordi di collaborazione tra i vari soggetti e il Dipartimento di Scienze dell’Antichità della Sapienza.

È autrice di oltre 130 pubblicazioni e la sua attività di ricerca è incentrata principalmente sui seguenti temi:

– archeologia del sacro, soprattutto in relazione a Pyrgi e Veio;

– rapporto tra città e territorio, con particolare riferimento alle aree ceretana, veiente, falisca;

– produzioni ceramiche di età orientalizzante e arcaica in Etruria meridionale;

– aspetti del rituale funerario a Veio, nell’agro falisco e nell’Etruria tiberina tra l’età orientalizzante e l’età ellenistica;

– manifestazioni dell’artigianato artistico in Etruria in età classica ed ellenistica;

– aspetti della romanizzazione dell’Etruria meridionale;

– storia delle ricerche in Etruria meridionale e tema del recupero del patrimonio disperso;

– repertori delle fonti letterarie greche e latine per la storia e la civiltà dei popoli dell’Italia preromana.

*Ingresso con tessera dell’Associazione 2024 (5€). Per garantire il mantenimento dello spazio “Invito alla lettura” è gradita una consumazione.

