Eur, a caccia di fari delle auto nel parcheggio del centro commerciale: nei guai due 20enni

Ladri in azione al centro commerciale dell’Eur, il loro obiettivo? i fari delle auto. Due giovani malviventi, sorpresi dalla polizia, sono scappati svuotando un estintore per seminare la volante, ma la loro fuga è terminata con le manette ai polsi.

Sono stati i poliziotto del IX distretto Esposizione, in borghese, durante un servizio finalizzato al contrasto dei reati predatori, nel transitare nei parcheggi adiacenti al centro commerciale Euroma 2, a notare, vicino un’auto, due ragazzi intenti a rubare il furto del faro posteriore della macchina, mediante l’utilizzo di una torcia e un cacciavite.

Beccati in flagranza di reato i poliziotti si sono quindi qualificati e sono intervenuti ma, alla loro vista, i due 20enni sono fuggiti salendo a bordo della propria auto, tentando di speronare quella degli agenti. Ne è nato un inseguimento durante il quale i due ragazzi hanno cercato di rallentare la marcia degli agenti azionando un estintore, che hanno poi lanciato dal finestrino una volta esaurito.

L’inseguimento si è poi interrotto all’altezza di un comprensorio in via Byron – nella zona di Giuliano Dalmata – quando i due hanno proseguito la fuga a piedi, interrotta dopo pochi metri dagli agenti delle volanti, giunti in supporto, che hanno provveduto a bloccarli.

Gli agenti hanno accompagnato i due presso gli uffici di polizia per le fasi della identificazione dove, esperiti i vari accertamenti, hanno constatato che la vettura utilizzata durante l’inseguimento era stata rubata la settimana scorsa dagli stessi. Identificati in due 20enni italiani – con precedenti di polizia – sono stati arrestati. La procura ha poi convalidato gli arresti per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

