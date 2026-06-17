Eur, l’annuncio storico: via le cancellate dal Colosseo Quadrato, dopo 15 anni il monumento torna ai romani

Per oltre tre lustri è stato il paradosso urbanistico più fotografato e contestato della Capitale. Uno dei monumenti più iconici e magnetici del Novecento rimasto a lungo blindato, irraggiungibile, quasi algido nella sua forzata solitudine. Ora, quel diaframma di ferro che separava la città da uno dei suoi simboli sta per cadere.

Dopo oltre quindici anni, sono ufficialmente cominciate le operazioni per rimuovere le recinzioni che circondano il Palazzo della Civiltà Italiana all’Eur, restituendo finalmente alla piena fruibilità pubblica la monumentale scalinata del “Colosseo Quadrato”.

La svolta è il frutto di un accordo strategico tra Eur Spa, l’ente pubblico proprietario del complesso, e Fendi, la celebre maison d’alta moda che dal 2013 ha stabilito all’interno della struttura il proprio quartier generale.

Insieme hanno varato un piano complessivo di riqualificazione delle aree esterne che inizierà proprio con l’eliminazione progressiva delle cancellate, nate inizialmente come misura temporanea al termine dei vecchi lavori di restauro e poi trasformatasi in una barriera permanente.

La fine di un isolamento durato oltre un decennio

Per il quartiere dell’Eur e per l’intera città si tratta di una vittoria lungamente attesa. Negli anni, i comitati di quartiere, i residenti e i tantissimi visitatori avevano più volte denunciato l’impossibilità di camminare sotto le imponenti arcate del palazzo, costretti ad ammirare le celebri statue e i marmi bianchi solo a distanza di sicurezza, oltre la linea dei cancelli.

Quella che si apre in queste ore è una fase transitoria, propedeutica a un cambiamento radicale. Il progetto immediato non si limiterà a smantellare le barriere di protezione, ma ridisegnerà l’intera viabilità e i percorsi pedonali del quadrante, migliorando drasticamente l’accessibilità e la percezione visiva del sito.

Nel frattempo, Eur Spa e Fendi sono già al lavoro per mettere nero su bianco il piano definitivo. Una proposta su larga scala che viaggerà di pari passo con il rinnovo del contratto di locazione della sede e che, una volta ultimata, sarà sottoposta al vaglio delle soprintendenze per ottenere i via libera necessari.

Il plauso del Campidoglio: “Più respiro al quartiere e nuovi parcheggi”

L’operazione di rigenerazione urbana è stata accolta con grande favore dal Campidoglio, che da tempo seguiva e caldeggiava il delicato tavolo di confronto tra la proprietà pubblica e la casa di moda, cercando una sintesi che potesse conciliare i rigidi standard di sicurezza aziendali con il diritto dei cittadini a riappropriarsi dello spazio pubblico.

I benefici per la zona, spiegano dall’amministrazione capitolina, avranno anche un risvolto molto pragmatico:

Ricucitura culturale: Il Colosseo Quadrato cessa di essere un’enclave privata per tornare a essere parte integrante del tessuto urbano di Roma contemporanea.

Sollievo per la sosta: La riorganizzazione complessiva dei piazzali esterni permetterà di recuperare una quota preziosa di stalli di sosta stradali, una boccata d’ossigeno fondamentale per un quartiere che da anni soffre di una cronica e asfissiante carenza di parcheggi per lavoratori e residenti.

I cancelli che si aprono all’Eur chiudono una stagione di chiusure e aprono una nuova era per il monumentalismo romano.

Il Palazzo della Civiltà Italiana si prepara a riabbracciare i passi dei visitatori, dimostrando che anche le architetture più imponenti hanno bisogno di aprirsi alla vita quotidiana della città per continuare a raccontare la propria storia.

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