Eur SpA, il 2025 è l’anno dei record: ricavi al top del decennio e utile da 7,7 milioni di euro

Un decennio di crescita culminato nel miglior risultato gestionale di sempre. L’Assemblea degli Azionisti di Eur SpA – partecipata al 90% dal Ministero dell’Economia e al 10% da Roma Capitale – ha approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025.

I numeri descrivono una realtà in piena salute: la società chiude l’anno con un utile netto di 7,7 milioni di euro e un fatturato di 44,4 milioni, segnando un trend di crescita costante rispetto ai 43,8 milioni del 2024.

La spinta del Palazzo dello Sport e dei Grandi Eventi

A trainare i conti è stato il comparto Congressuale e Grandi Eventi, che da solo ha generato oltre 21,5 milioni di euro. La mossa strategica dell’anno è stata la ripresa della gestione diretta del Palazzo dello Sport dopo oltre vent’anni: con oltre 80 eventi ospitati nel 2025, l’arena di proprietà ha contribuito al fatturato per 3,6 milioni di euro.

Questa performance ha permesso di compensare la prevista flessione del settore immobiliare e il rallentamento dei grandi congressi internazionali alla “Nuvola”, condizionati dalla concomitanza con il Giubileo 2025, che ha spinto gli organizzatori globali a posticipare alcuni appuntamenti al 2026.

Indicatori in crescita e solidità finanziaria

Nonostante un incremento dei costi operativi (pari al 72% dei ricavi, comunque ben al di sotto degli obiettivi del MEF), l’EBITDA si è attestato a 12,6 milioni di euro.

Significativo il balzo del risultato operativo (EBIT), salito a 4,8 milioni (erano 1,9 nel 2024), grazie anche a una gestione prudente che ha permesso di risolvere numerosi contenziosi pregressi.

Migliora drasticamente la Posizione Finanziaria Netta (PFN), che tocca i 117,8 milioni di euro, confermando la capacità dell’azienda di autofinanziare i propri ambiziosi piani di sviluppo.

Gasbarra: “Nel 2027 un Eur completamente rinnovata”

Soddisfazione espressa dal Presidente Enrico Gasbarra, che ha sottolineato come la società abbia superato la soglia di 1,5 milioni di partecipanti tra congressi e spettacoli. “Siamo solidi nei bilanci e negli investimenti”, ha dichiarato Gasbarra. “Proseguiamo con l’ammodernamento del Palazzo dello Sport e, entro il primo trimestre del 2027, restituiremo alla città il Palazzo dei Congressi completamente restaurato. Entro la fine dello stesso anno, anche il Laghetto sarà sanificato grazie al piano di recupero ambientale”.

Carserà: “Verso un 2026 di grandi ritorni”

Sulla stessa linea l’Amministratore Delegato Claudio Carserà: “Raccogliamo i frutti di un percorso di crescita sostenibile. Se il 2025 è stato l’anno degli investimenti sulla valorizzazione degli immobili, il 2026 segnerà il ritorno dei grandi eventi mondiali alla Nuvola, con appuntamenti di rilievo come il Mediterranean Water Forum. Stiamo stabilizzando Eur SpA nel lungo periodo”.

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