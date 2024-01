Eur Torrino: Sabato 20 Gennaio 2024 sospensione idrica per dieci ore

Sabato 20 gennaio 2024 per dieci ore dalle, 09:00 alle 19:00 sarà interrotto il flusso dell’acqua in alcune zone del nono municipio. Per limitare i disagi sarà attivato un servizio di rifornimenti tramite autobotti.

La mancanza dell’acqua si deve per lo svolgimento di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica del territorio.

Queste le strade interessate:

Viale dell’Oceano Indiano;

Viale Egeo;

Via di Decima;

Via Maputo;

Via Bombay;

Via Calcutta;

Via Madras;

Via Singapore;

Via Suez;

Via Durban;

Via Praga.

La sospensione dell’acqua potrà interessare anche zone limitrofe a quelle citate. Il servizio di rifornimento con autobotti si troverà presso la Stazione dei Carabineri di Torrino Nord. Per i casi di effettiva necessità i cittadini potranno richiedere un rifornimento straordinario contattando il numero verde 800.130.335.