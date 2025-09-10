Eur, tre minorenni rubano un’auto a noleggio e fuggono al Maximo

Un inseguimento notturno tra le strade dell’Eur e della Laurentina si è concluso nel parcheggio del centro commerciale Maximo, dove tre ragazzi romani, tutti minorenni, hanno tentato di seminare i carabinieri dopo aver rubato un’auto a noleggio.

L’episodio si è verificato poco prima delle 22 di ieri. Partiti da viale America, i giovani hanno cercato di confondersi tra le vetture in sosta nel grande parcheggio del mall. Nel tentativo disperato di guadagnare l’uscita, hanno abbandonato l’auto in folle: il veicolo, senza controllo, ha finito per urtare la macchina dei militari.

La fuga però non è durata a lungo. Uno dei tre è stato rintracciato poco dopo: addosso aveva alcune dosi di hashish.

Gli altri due, che erano riusciti a dileguarsi prima dell’arrivo delle pattuglie, sono stati comunque identificati e denunciati a piede libero per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Le indagini dei carabinieri proseguono: i due fuggitivi restano nel mirino.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.