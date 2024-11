Eutourist consegna 40 proiettori per le scuole dell’ infanzia

“Oggi pomeriggio, 13 novembre 2024, la ditta di refezione scolastica Eutourist gruppo Allfood che gestisce il nostro lotto municipale ha consegnato 40 proiettori per le scuole dell’ infanzia sia comunali che statali come da offerta migliorativa.

Come negli ultimi due anni anche quest’anno partiranno le gite in fattoria per 2500 bambini delle nostre scuole totalmente gratuite con il progetto la “Campagna va in città”

Così informa in un post l’assessora alla Scuola del V Municipio Cecilia Fannunza.

