Evade dai domiciliari per spacciare crack: arrestato a Tor Bella Monaca

Era già sottoposto agli arresti domiciliari per reati legati alla droga, ma questo non gli ha impedito di tornare a spacciare. I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca lo hanno sorpreso in strada, in via dell’Archeologia 106, durante un controllo di routine nel cuore del quartiere.

A finire di nuovo nei guai un uomo di 42 anni, italiano, disoccupato e con precedenti.

Quando i militari lo hanno riconosciuto, è subito scattata la verifica: l’uomo si era allontanato dalla sua abitazione senza alcun permesso del giudice. Ma non si trattava di una semplice evasione.

Durante la perquisizione personale, i Carabinieri hanno scoperto che il 42enne portava con sé 10 grammi di crack, già confezionati in 19 dosi pronte per lo spaccio. Nelle tasche anche 340 euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività illecita appena avviata, o forse appena conclusa.

L’arresto è stato immediato. Condotto in caserma per gli accertamenti, l’uomo è stato poi riaccompagnato a casa, dove ha atteso il rito direttissimo.

All’udienza, l’arresto è stato convalidato e per lui si sono nuovamente aperte le porte del carcere di Regina Coeli.

