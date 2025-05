Evade dai domiciliari per una rapina, ma viene scoperto mentre rientra: arrestato

Sembrava un piano ben congegnato, ma è finito con le manette ai polsi. Un 29enne italiano, con precedenti specifici, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo con il supporto della Polizia Locale di Ciampino: è gravemente indiziato dei reati di rapina, evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo — che risultava già sottoposto agli arresti domiciliari — avrebbe atteso l’orario di chiusura per introdursi in un supermercato di Ciampino con il volto coperto da un passamontagna.

Brandendo un coltello, avrebbe minacciato il cassiere e si sarebbe fatto consegnare l’incasso della giornata: circa 500 euro, prima di darsi alla fuga.

La fuga, però, è durata poco. I Carabinieri della Tenenza di Ciampino, allertati in tempo reale, hanno cinturato la zona attorno al punto vendita, intensificando i controlli nei pressi dell’abitazione del sospettato.

E proprio lì, lo hanno sorpreso mentre scavalcava il balcone per rientrare di soppiatto a casa, nel tentativo di costruirsi un alibi da “domiciliato irreprensibile”.

Il 29enne, vistosi scoperto, avrebbe reagito con violenza, spintonando gli agenti intervenuti. È stato però bloccato dai militari, che hanno recuperato l’intera refurtiva, il coltello e il passamontagna utilizzati nella rapina.

Ma non finisce qui: nella perquisizione dell’abitazione, i Carabinieri hanno rinvenuto anche centinaia di figurine di calciatori, risultate rubate durante un colpo messo a segno pochi giorni prima ai danni di un’edicola della zona.

L’uomo è stato trasferito al carcere di Velletri, con informativa inviata alla Procura della Repubblica competente. Una tentata fuga degna di un film d’azione, finita in una brutta scena di realtà.

