Ex Borghetto degli Artigiani: stanziati nuovi fondi dal Comune per la riqualificazione

Un angolo di Roma che per anni ha vissuto nel degrado e nell’abbandono è pronto a trasformarsi in un’oasi di verde e benessere per i cittadini.

L’area dell’ex Borghetto degli Artigiani, un tempo dominata dalla dismissione e dalle ombre della criminalità, sta finalmente per essere riqualificata, grazie ai fondi messi a disposizione dal Comune.

La promessa è diventata concreta: presto nascerà un parco pubblico che restituirà alla città un luogo di svago, sicurezza e socialità.

Un passato oscuro, un futuro luminoso

L’ex Borghetto degli Artigiani, dove un tempo operavano un fabbro, un carrozziere e un falegname, ha visto ben pochi momenti di vita tranquilla.

Per anni, l’area è stata teatro di abbandono, degrado e addirittura di episodi di cronaca nera, spesso legati alla criminalità organizzata della banda della Marranella.

Nel 2018, però, la situazione ha iniziato a cambiare: l’amministrazione ha preso possesso del sito, dando finalmente una possibilità a quest’area dimenticata.

Il sogno dei cittadini diventa realtà

Da tempo, i residenti della zona chiedevano a gran voce che quell’area tornasse a essere un luogo vivibile e sicuro.

“Vogliamo un posto dove i bambini possano giocare, dove le famiglie possano passeggiare senza paura,” spiegano con speranza gli abitanti del quartiere. Finalmente, dopo anni di attesa, i cittadini vedono il loro sogno a portata di mano.

Il Municipio V:

“L’ex Borghetto degli artigiani è stato inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche, così come richiesto dalla Giunta municipale e approvato dall’Assemblea capitolina.

L’inserimento nel Piano prevede un investimento di circa 1 milione di euro per la realizzazione di un nuovo parco municipale, risorse che si aggiungono ai 500 mila euro già ottenuti dall’assessora Monica Lucarelli per la demolizione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.

Ha fatto sapere il presidente del municipio V Mauro Caliste e l’assessore all’ambiente, Edoardo Annucci.



Nei primi mesi del nuovo anno verranno eseguite le indagini geognostiche e successivamente avrà inizio l’abbattimento dei manufatti – secondo quanto deliberato dalla Giunta capitolina, su proposta dell’assessora Ornella Segnalini – mentre nel corso del 2025 sarà avviato un processo partecipativo per la definizione del progetto del parco.

Un passo in avanti fondamentale che permetterà di aprire, nel quadrante con meno verde pubblico pro capite, una nuova area verde attrezzata”.

I fondi sono arrivati, il parco si farà

Dopo lunghe trattative e un’attesa che sembrava non finire mai, il Comune ha stanziato i fondi necessari per avviare i lavori. Seppur con qualche ritardo rispetto alle previsioni iniziali, il progetto di riqualificazione è ora pronto a partire.

Un nuovo spazio verde per la città

La trasformazione del Borghetto in un parco rappresenta una grande opportunità per il quartiere.

