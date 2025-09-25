Ex Fiera di Roma, partono le demolizioni: il futuro della “Città della gioia” prende forma

L’ex Fiera di Roma, un tempo cuore pulsante degli eventi capitolini e oggi simbolo di degrado e abbandono, sta lentamente rinascendo.

Dopo la fase di bonifica iniziata a fine luglio, le ruspe hanno cominciato a demolire i primi capannoni, dando il via a una trasformazione che cambierà radicalmente l’area.

“I lavori procedono come da cronoprogramma – spiega l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia –. Stiamo abbattendo i primi edifici e, contemporaneamente, bonificando quelli rimanenti, in vista delle demolizioni successive. Prevediamo di completare questa fase nei primi mesi del 2026, con la rimozione di basamenti, strade interne, sottoservizi e mura di perimetro.”

Dietro le ruspe, però, c’è un progetto ambizioso: la “Città della gioia”, un nuovo quartiere che coniuga abitazioni, verde, servizi e spazi pedonali.

Su oltre 44 mila metri quadri, l’80% sarà destinato a uso residenziale – di cui 7 mila metri quadri per housing sociale – mentre il 20% ospiterà uffici e attività commerciali.

La metà dell’area sarà verde e permeabile, con due nuove piazze pubbliche, la Piazza del Sole e la Piazza degli Eventi, destinate a diventare il cuore pulsante della comunità.

Il progetto prevede anche un hub della conoscenza e della crescita consapevole, in collaborazione con l’Università Roma Tre, pensato come spazio aperto ai giovani e a tutti i cittadini.

Il valore dell’investimento supera i 250 milioni di euro, ma la posta in gioco è ben più alta: restituire alla città un’area dimenticata da decenni, trasformandola in uno spazio vivo, sicuro e attrattivo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.