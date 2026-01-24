Ex Mercati Generali, parte il confronto con il territorio: tre incontri pubblici per disegnare il nuovo volto dell’area

Trasformare un’ex area di archeologia industriale in un nuovo pezzo di città, integrato e vissuto quotidianamente.

È questo l’obiettivo del percorso partecipativo avviato da Roma Capitale sugli Ex Mercati Generali, un progetto strategico che punta a ricucire il quadrante Ostiense–Garbatella e a rispondere alle nuove esigenze urbane, in particolare legate al mondo universitario.

Per farlo, l’Amministrazione ha messo in calendario una serie di incontri pubblici pensati per raccogliere osservazioni, proposte e contributi tecnici da residenti, associazioni e operatori del territorio.

Le date e le sedi degli incontri

Il percorso si articolerà in tre appuntamenti, fissati per il 30 gennaio, 6 febbraio e 13 febbraio 2026, sempre nella fascia oraria 16:00 – 19:00. Per favorire un confronto approfondito, i lavori si svolgeranno in contemporanea in tre sedi diverse, ciascuna dedicata a un tema specifico:

Urbanistica e mobilità

Focus sulle trasformazioni del quadrante, sulle connessioni urbane e sulle nuove residenze universitarie.

Sede: Casa della Città, piazza Giovanni da Verrazzano 7.

Spazi pubblici e ambiente

Al centro del dibattito piazze, aree verdi e il ruolo dell’acqua come elemento strutturante del progetto.

Sede: Centro Anziani Garbatella, via Giacinto Pullino 95.

Cultura e tempo libero

Discussione sulle funzioni collettive, i servizi culturali e gli spazi dedicati alla socialità.

Sede: Biblioteca Joyce Lussu, via Costantino 49A.

Un progetto per superare l’isolamento dell’area

Il progetto sugli Ex Mercati Generali, rilanciato dall’Amministrazione capitolina a partire dallo scorso luglio, mira a superare l’attuale isolamento del complesso, trasformandolo in un elemento di connessione tra l’Ostiense di matrice industriale e la Garbatella storica.

Non si tratta solo di recupero edilizio, ma di un intervento urbano più ampio, pensato per intercettare la crescente domanda di servizi universitari, spazi culturali e luoghi per il tempo libero in un’area caratterizzata da una forte presenza giovanile.

L’ultima fase prima delle scelte definitive

Quello avviato è, di fatto, l’ultimo passaggio di confronto pubblico prima della definizione degli usi collettivi e delle funzioni definitive che animeranno l’area una volta conclusi i cantieri.

Un’occasione, dunque, per cittadini e realtà locali di incidere concretamente sulle scelte che segneranno il futuro di uno dei più importanti progetti di rigenerazione urbana del quadrante sud della Capitale.

