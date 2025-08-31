Ex rimessa Collatina, Atac avvia la bonifica: tre anni per ripulire le falde inquinate sotto il deposito

Sotto l’asfalto della ex rimessa Atac di Collatina, a Tor Sapienza, scorre da anni una ferita invisibile. Non si vede, ma c’è: una falda acquifera contaminata da idrocarburi e sostanze tossiche, eredità di decenni di attività in quello che era uno dei cuori della mobilità romana.

Ora, dopo anni di attesa e procedure sospese, Atac ha deciso di chiudere i conti con il passato: è partita la gara da 800 mila euro per bonificare l’area e mettere definitivamente in sicurezza il sottosuolo.

Per chi vive nella zona, quella struttura di via Renato Birolli è sempre stata un punto di riferimento: ogni sera i bus facevano rientro nel deposito, tra i rumori dei motori e l’odore del carburante. Ma ciò che accadeva sotto terra era ben più grave.

Quando, tra il 2016 e il 2017, arrivarono i primi controlli ambientali, la scoperta fu allarmante: la falda era impregnata di sostanze inquinanti. La rimessa venne dismessa, i mezzi trasferiti altrove, e Atac si ritrovò con procedimenti ambientali aperti e un’eredità pesante da sanare.

Oggi il progetto di bonifica è pronto. Elaborato dalla società Petroltecnica S.p.A. con il supporto del dipartimento di Ingegneria di Tor Vergata, e approvato a giugno da Roma Capitale, prevede un lavoro lungo tre anni. I primi quattro mesi serviranno per installare i sistemi di pompaggio e filtraggio.

Poi partirà l’opera di ripulitura vera e propria: eliminare gli idrocarburi in fase separata, ridurre i contaminanti assorbiti nei terreni, ripulire le acque sotterranee fino a renderle sicure.

Un lavoro silenzioso, che durerà 32 mesi, ma che restituirà alla città un pezzo di territorio rimasto troppo a lungo bloccato da burocrazia e inquinamento.

