Ex Snia, il Tar dichiara improcedibile il ricorso delle associazioni ambientaliste

Il 21 maggio il Tribunale amministrativo del Lazio ha posto la parola “improcedibile” sul ricorso presentato due anni fa da Forum territoriale Parco delle Energie, A Sud e Legambiente contro il permesso a costruire rilasciato dal Comune all’interno dell’area dell’ex fabbrica Snia Viscosa.

Un ricorso che si è scontrato, alla fine, con la scelta delle associazioni di rinunciare formalmente alla battaglia legale. Ma chi conosce la storia di quell’angolo unico tra Prenestina e Pigneto sa bene che la mobilitazione, fuori dalle aule dei tribunali, non è mai cessata. E anzi, ora si prepara a una nuova tappa.

Il ricorso era stato presentato nel 2022, quando Roma Capitale concesse alla società Ponente 1978 Srl un’autorizzazione per operazioni di restauro sugli edifici limitrofi al Monumento Naturale del Lago Ex Snia.

Le associazioni, allarmate dalla possibilità di una cementificazione strisciante, portarono il caso in tribunale. Ma oggi, a distanza di tempo, spiegano così la decisione di rinunciare: “Molti dei nodi sollevati sono stati riconosciuti: il progetto è stato modificato, escludendo le aree ricadenti nel Monumento Naturale. Il Comune ha avviato un confronto per l’acquisizione dell’area e per la sua tutela integrale”.

Insomma, piccoli ma significativi passi avanti. A partire dalla mozione del Campidoglio per coinvolgere Regione e Demanio nella gestione pubblica dell’intera zona, e dalla presa di posizione della stessa amministrazione: “Nessuna nuova costruzione, solo restauro degli edifici già esistenti, fuori dal perimetro protetto”, aveva dichiarato l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia a fine 2022, cercando di placare gli animi.

Il Tar, però, ha preso atto della rinuncia senza considerarla sufficiente per chiudere il contenzioso senza costi. Il pronunciamento ha infatti disposto il pagamento delle spese processuali per 4mila euro, da ripartire tra Comune e società privata, a carico delle associazioni. Un colpo, forse, sul piano formale. Ma non abbastanza da fermare il cuore pulsante della protesta cittadina.

Perché gli attivisti non si sentono affatto sconfitti. Al contrario, rilanciano. E lo fanno con una nuova iniziativa simbolica e partecipata: “La foresta in cammino”, prevista per il 5 giugno in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente. Sarà una manifestazione festosa e determinata, per ricordare che “ogni metro dell’area è bene comune” e che l’ex Snia non si tocca. Lo slogan resta chiaro: natura in città, non è negoziabile.

In un momento in cui Roma vive l’ennesimo assalto del cemento – tra cantieri giubilari, trasformazioni urbane e nuovi progetti edilizi – la storia dell’ex Snia diventa emblema di una battaglia più ampia. Quella per il diritto al verde, alla qualità ambientale, a una città che cresca senza sacrificare i suoi ultimi angoli di biodiversità spontanea.

Il lago dell’ex Snia, nato per caso durante scavi non autorizzati negli anni ’90, è oggi un ecosistema prezioso. Meta di scolaresche, volontari e cittadini, è diventato simbolo di un’urbanistica dal basso, che parte dai desideri di chi vive i quartieri e sogna una città più vivibile.

