EXorcismo”, la commedia che esorcizza il fantasma dell’ex

Nell’intraprendere una relazione è alto il rischio di lasciarsi ossessionare dal passato romantico del proprio nuovo interesse amoroso: bisogna quindi imparare ad esorcizzare il “fantasma” dell’ex. Proprio su questo tema gioca EXorcismo, la nuova commedia teatrale scritta da Martina Ferrazzano e Raffaele Fracchiolla, prodotta e interpretata dalla compagnia 3mendi & Co. in scena in anteprima sabato 18 e domenica 19 febbraio (ore 21) al Teatro Albertino di Roma.

Protagonista è Alice, single incallita di 35 anni che durante una festa conosce Leo, un ragazzo simpatico e molto dolce. Ma dopo una piacevole notte insieme, al risveglio in casa c’è qualcuno di troppo. Tra un fratello appassionato di esoterismo e un’inquietante donna misteriosa, Alice avrà a che fare con equivoci e incomprensioni, sedute spiritiche e magie.

I sentimenti saranno così al centro di questa divertente commedia che racconta una storia d’amore in cui la presenza degli ex sembra più viva che mai. Perché, in fondo, gli ex sono come i diamanti: per sempre.

Scritta da Martina Ferrazzano e Raffaele Fracchiolla e con le scenografie ideate e realizzate da Marianna Ferrazzano e Raffaele Fracchiolla, la commedia EXorcismo è interpretata da Martina Ferrazzano, Raffaele Fracchiolla, Michele Iovane e Marianna Ferrazzano, con la partecipazione di Emiliano Cofano.

****

EXorcismo

Testo: Martina Ferrazzano e Raffaele Fracchiolla

Scenografie: Marianna Ferrazzano e Raffaele Fracchiolla

Interpreti (in ordine di apparizione): Martina Ferrazzano, Michele Iovane, Raffaele Fracchiolla, Marianna Ferrazzano

Luogo, date e orari

Teatro Albertino – Via Amedeo Crivellucci 3A – Metro A Colli Albani

Sabato 18 e domenica 19 febbraio 2023

ore 21.00

Info e prenotazioni: 348 1127826