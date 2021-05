Experiment Instagram, Teatro A dialoga con i suoi attori

L’Associazione Ariadne propone cinque nuovi appuntamenti virtuali sui propri social. Si tratta di Experiment Instagram un ciclo di videointerviste live dal 31 maggio, ogni lunedì alle ore 17, sul canale Instagram della Compagnia Teatro A a cura della giornalista Monica Menna. Presenti gli attori ed il direttore artistico Valeria Freiberg.

Si tratta di un dialogo confidenziale e sincero fra la giornalista e gli attori dedicato alla loro professione, al mondo del teatro in generale e della Compagnia Teatro A in particolare. Tra di essi vi sono attori impegnati nella Compagnia da diversi anni ed altri che si trovano alla loro prima esperienza con Teatro A.

Chiuderà il ciclo di incontri la videointervista alla regista Valeria Freiberg, anima dal 2013 della Compagnia Sociale di Arnaldo Ninchi “Ariadne”. Racconterà i prossimi spettacoli in programma nella stagione teatrale 2021/2022.

La prima intervistata è Maddalena Serratore, diplomata presso l’Accademia D’Arte del Dramma Antico “Giusto Monaco” dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico in Siracusa. L’attrice è stata tra i protagonisti di diversi progetti teatrali curati dall’Associazione Ariadne, tra cui: “Senza Nome/Testualmente”, “Le fiabe della nostra infanzia”, “Il rifugio dei teatranti” e ancora il lavoro sui progetti degli spettacoli “L’Uragano” e “L’Inizio”.

Si prosegue il 7 giugno con l’attrice Cristina Colonnetti, presente stabilmente nella Compagnia Teatro A dal 2013. Recentemente ha partecipato al progetto “Senza nome/Testualmente” e al progetto “L’Uragano”.

Il 14 giugno è in programma l’incontro con Alex D’Alascio, diplomato presso Fondamenta. Il 21 giugno, invece, è la volta di Andrea Stefani, diplomando presso l’Accademia Teatrale Fondamenta – La Scuola dell’Attore.

Lunedì 28 giugno prevista la videointervista alla regista Valeria Freiberg, che ha ideato con l’Associazione numerose rassegne teatrali dedicate al teatro contemporaneo e alla ricerca teatrale. Tra queste in evidenza: Teatro Letterario in collaborazione con il Teatro Stabile di Potenza “F.Stabile”, Teatro Città-Project in collaborazione con Roma Capitale e la Regione Lazio, Teatro Nudo in collaborazione con Roma Capitale e la Regione Lazio.

CALENDARIO

31 MAGGIO: Maddalena Serratore

7 GIUGNO: Cristina Colonnetti

14 GIUGNO: Alex D’Alascio

21 GIUGNO: Andrea Stefani

28 GIUGNO: Valeria Freiberg