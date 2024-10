Fabrizio Moro in concerto a San Basilio

Lunedì 30 settembre 2004 Fabrizio Moro si è esibito a San Basilio, il quartiere dove è nato, nel parco Giulietto Minna.

Appuntamento che ha visto il collegamento in diretta tv con il programma di Raitre “Lo Stato delle Cose” condotto da Massimo Giletti.

Durante il collegamento, dialogando direttamente con Giletti, il cantautore ha espresso apertamente e senza mezzi termini la propria insofferenza verso il modo in cui veniva trattato il tema della droga nel quartiere.

Giletti, nel presentare il luogo da cui cui Moro era collegato, ha parlato ripetutamente del problema dello spaccio di stupefacenti nel quartiere, fino a quando Moro lo ha interrotto dicendo “Perché parlate di spaccio? C’è più droga in Parlamento.

Ci sono due strade dove la gente è a disagio, la maggior parte della gente qui si alza alle 6 di mattina e va a lavoro”.

Moro ha da sempre raccontato il disagio di chi vive in alcune aree delle periferie, ma durante il collegamento ha sottolineato come sia necessario al tempo stesso ricordare che la cultura e l’arte sono la vera arma di riscatto per i giovani del quartiere.

“Si tende sempre a raccontare questo tipo di fotografia, chi arriva a una dimensione e parte da un quartiere sembra sempre che abbia scalato una montagna immensa” ha detto Moro al termine dell’esibizione “in realtà per me venire da San Basilio è stata una marcia in più, sono stato fortunato rispetto a tante persone e tanti ragazzi”.

Anche il Presidente del IV Municipio ha pubblicizzato la serata del cantautore sulla sua pagina Facebook dove è possibile trovare alcuni momenti della serata.

