“Facciamo rete”: migliaia di studenti nelle scuole e nei centri sportivi contro il bullismo

A quasi un anno dall’inizio, “Facciamo Rete – percorsi educativi per la prevenzione ed il contrasto di bullismo e cyberbullismo”, il progetto promosso da Sipea (Società Italiana di Psicologia Educazione e Artiterapie) realizzato in partenariato con l’Ente di promozione sportiva Acsi e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha già raggiunto migliaia di studenti delle 20 regione italiane aderenti al progetto.

A Roma, Isernia, Perugia, Montegranaro (FM), Grottammare (AP), Torino, Aosta, Reggio Calabria, Chiavari (GE), Arcore (MB), Firenze e Bernalda (MT), bambini e ragazzi dagli 8 ai 16 anni hanno già partecipato alle numerose attività realizzate nelle scuole, nei centri sportivi e nei CAG. In altre città le attività stanno proseguendo e si concluderanno a breve.

Nelle realtà coinvolte, il tema del bullismo viene affrontato in modo innovativo, utilizzando i vari linguaggi a mediazione artistica (narrazione, teatro, arti grafico-pittoriche, musica, danza) e le tecniche corporee (mindfulness e attività sportive) in grado di apportare considerevoli benefici psico-fisici e relazionali. Grazie al coinvolgimento di psicologi, educatori, insegnanti, operatori sportivi e genitori, Enti del terzo settore e servizi pubblici in questo periodo sono stati svolti incontri di formazione e attività di sensibilizzazione per promuovere un lavoro di rete, fondamentale per evitare che gli interventi realizzati rimangano proposte frammentate e per poter diffondere il concetto di comunità educante, che rende lavoro di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo più capillare ed efficace.

E a tal proposito, sabato 24 maggio, si svolgerà un interessante appuntamento gratuito e aperto a tutti (sul sito www.sipea.eu il modulo per iscriversi) che si inserisce tra le attività di sensibilizzazione del progetto. Sarà un seminario on line dal titolo “Social media e IA in adolescenza: opportunità e rischi”, che vedrà la partecipazione di Giancarlo Santoni, psicoterapeuta e presidente Sipea, Erika Belelli, psicologa e psicoterapeuta e Cristiano Pinto, psicologo e arteterapeuta.

