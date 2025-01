Faida della droga a Roma: bombe e spari nel cuore della notte

Il silenzio della notte è stato squarciato da colpi di pistola e il boato di un’esplosione. Via Cianciana, nella periferia est di Roma, si è risvegliata nel terrore sabato 4 gennaio, quando un villino è diventato il bersaglio di un attacco violento e spietato.

Una vera e propria faida criminale, un segnale inequivocabile di come la lotta per il controllo dello spaccio di droga nella Capitale, non è mai terminato.

L’assalto: un attacco chirurgico

Sono circa le cinque del mattino quando un’auto si ferma davanti a un’abitazione di via Cianciana, una tranquilla stradina residenziale tra Selvotta e Borghesiana.

Non ci sono negozi, né locali. Solo villette, una accanto all’altra. Un luogo in apparenza anonimo, scelto però con cura da chi aveva un obiettivo preciso.

Dal veicolo, una figura emerge nella penombra. In pochi istanti, l’uomo spara una raffica di colpi contro la casa e subito dopo innesca una bomba carta, che esplode, danneggiando gravemente il balcone del villino. La deflagrazione scuote l’intero quartiere.

Dentro l’abitazione, un uomo già noto alle forze dell’ordine per reati legati allo spaccio. Fuori, sul terreno, tre bossoli. Sul balcone, i segni inequivocabili della violenza. È stato un attacco mirato, premeditato.

Una missione che lascia un messaggio chiaro: nessuno è al sicuro nella guerra per il controllo della droga.

Un Quartiere sotto choc

L’agguato ha scosso profondamente i residenti di via Cianciana, una zona solitamente tranquilla e lontana dai riflettori delle cronache criminali. “Non è possibile vivere con questa paura, sembra di stare in guerra“, ha dichiarato uno dei residenti della zona, ancora visibilmente turbato dall’accaduto.

L’Escalation della violenza

Quello di Selvotta non è un episodio isolato. Negli ultimi mesi, la periferia est di Roma è stata teatro di episodi sempre più frequenti legati alla criminalità organizzata e al traffico di stupefacenti.

Le indagini, ora nelle mani del distretto Casilino, si concentrano sull’identificazione degli autori dell’agguato e sulle dinamiche di una faida che rischia di trasformare le strade della Capitale in un campo di battaglia.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.