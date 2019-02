Martedì 19 febbraio, ore 12.30, sala della Piccola Protomoteca (ingresso dal Portico del Vignola – scalinata in fondo a destra di Piazza del Campidoglio): #FamoLoStadio… ma non a Tor di Valle!!!

Presentazione della proposta di delibera dell’Assemblea capitolina con la quale si annulla la dichiarazione di pubblico interesse per la realizzazione del nuovo Stadio di Tor di Valle e del

dossier delle Associazioni e dei Comitati Civici con le osservazioni presentate alla

Conferenza dei Servizi

PARTECIPANO

Cristina Grancio Capogruppo del Misto in Assemblea capitolina

Stefano Fassina Capogruppo di Sinistra X Roma in Assemblea capitolina

Paolo Berdini Urbanista ed ex-Assessore all’Urbanistica

Oreste Rutigliano in rappresentanza della sezione romana di Italia Nostra

Vezio De Lucia Urbanista, Associazione Bianchi Bandinelli

Partecipano inoltre rappresentanti delle seguenti associazioni: Tavolo della Libera Urbanistica,

Comitato Pendolari Roma Ostia, Comitato Difendiamo Tor di Valle dal Cemento, CALMA,

Federsupporter, Coordinamento Salviamo il Paesaggio Roma e Lazio, Comitato ATAC Bene

Comune, Associazione Mobilit@s, Coordinamento Agro Romano Bene Comune, Comitato di

Quartiere AXA Sicura, Associazione Verdi Ambiente e Società VAS, Associazione Viviamo Vitinia