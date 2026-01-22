Far West a Torrevecchia: spari contro un bus Atac, poi un secondo mezzo preso a sassate

Una sequenza di violenza gratuita che ha messo a rischio la vita di cittadini e lavoratori.

Gli episodi, avvenuti mercoledì 21 gennaio, a breve distanza l’uno dall’altro, delineano un clima di estrema tensione nei lotti popolari del quadrante, costringendo l’azienda dei trasporti a ritirare i mezzi danneggiati con pesanti disagi per l’utenza.

Ore 20:00 – Lo sparo

Il primo gravissimo episodio è avvenuto in via Francesco Giovanni Commendore. Mentre il 46B transitava tra i lotti popolari di Torrevecchia, un proiettile ha centrato la vettura, mandando in frantumi due finestrini laterali.

L’autista, con grande freddezza, ha immediatamente arrestato la marcia e messo in sicurezza i passeggeri, facendoli scendere dal mezzo prima di allertare il 112.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dei commissariati Aurelio e Primavalle, oltre al reparto mobile, per i rilievi balistici necessari a individuare il punto da cui è partito il colpo.

Ore 22:40 – Il secondo attacco

Nemmeno il tempo di avviare le indagini che, a poca distanza, si è verificato il secondo raid. Intorno alle 22:40, un’altra vettura della stessa linea (46B) è stata colpita da un sasso tra via Pasquale II e via dei Monti di Primavalle. La pietra ha sfondato il lunotto posteriore, costringendo anche questo bus a rientrare in deposito.

Indagini in corso

La Polizia di Stato sta analizzando le telecamere di videosorveglianza della zona e della vettura per capire se i due episodi siano collegati o se si tratti di “emulatori”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.